Los negocios que no se unan a la ola de la transformación digital podrían desaparecer

Por Gabriela Melara – Revista E&N

Expertos consultados por Estrategia & Negocios han indicado que el 2020 fue el año en el que se propulsó la transformación digital de los negocios, pero, ¿Todos entendieron esta tendencia?

Abordar puede ser más complejo de lo que muchos piensan. No solo se trata de comprar el más moderno o nuevo software o chatbot, hablar de transformación digital es analizar la empresa, el rubro, al equipo, al cliente y las tendencias.

Sin embargo, debe hacerse un cambio de mentalidad y sumarse a la ola, de acuerdo con Irene Kopper, VP de crecimiento y Desarrollo de ADEN Internacional Business School.

“Los que no quieren transformarse digitalmente van a desaparecer, tienen los días contados y no por desear el mal, sino porque así va el mundo. Los únicos que tienen la opción son las entidades públicas o de gobierno”, reflexiona.

“Si eres empresa, debes transformarte para seguir ampliando públicos y generando ventas. Tienen que estar en esta ola sí o sí. La idea es que no pierdas tu posición de liderazgo, recuerda que los públicos cambian, entonces, es adaptarse y no tener miedo al cambio”, agrega la experta en marketing y transformación digital de negocios.

Para Kopper, hablar de transformación digital es hablar de procesos, clientes, colaboradores, organización. Pero, ¿Cómo saber qué es lo que más me conviene? Ampliamos en una entrevista.

Irene es la encargada de llegar al cliente y encontrar a los estudiantes que la escuela quiere impactar. Pero, también brinda capacitaciones a empresarios que están buscando mejorar su experiencia digital. Dentro de ADEN también echa a andar las estrategias que conoce hacia la institución.

"El equipo es la clave de mi éxito", indica esta profesional que estudió publicidad, mercadeo, y comunicación. “Pero, luego que salí de mi comodidad decidí actualizarme en estos temas. "Lo que estudié no tiene nada que ver con lo que hoy existe, así que el cambio es imprescindible".

La transformación digital como aliado en tu negocio

¿Cómo deberíamos entender la transformación digital?

La clave, en cuanto a los negocios, es entender dónde estás porque si no pasa que te adelantas y crees que por comprar el sistema más top del momento, el más caro ya logras transformar digitalmente el negocio y no siempre es así.

Primero debemos saber dónde está la empresa y su gente, en cuanto a nivel tecnológico, y así adquirir las herramientas que mejor se adapten para dar el siguiente paso que necesitas. Siempre habrá una nueva plataforma, pero no todas son para todos los rubros de negocio. Unas son geniales para medir KPIs y otras son buenas para gestionar, entonces, debes conocer dónde estás y tu gente, para luego invertir.

Otra clave es ver qué tenemos internamente, qué necesitamos y cómo dar la mejor atención al cliente y no solo contratar por contratar porque está en tendencia.

¿Hay plataformas buenas o malas?

No. Las plataformas deben adaptarse a la persona que ejecutará las tareas y al negocio para que sea la mejor, no al contrario. Acá es donde el valor es importante, qué valor me da para ser eficiente.

Eso sí, luego es ver al cliente, entender los canales que hay para su atención y preguntar al cliente qué quiere, quiere un chatbot, quiere mejor una contestación automática. No hay una sola solución absoluta, no todo es solucionarlo con un robot, sino, igual, ver qué se adapta a mi negocio.

Y luego, es adaptar el marketing a tu solución digital para robustecer la cadena y comunicar.

¿Cómo adaptarnos a la exigencia del cliente?

Hay plataformas que ayudan a esto, entonces, es saber a qué le apostaré y luego ver, analizar qué me dicen, quiénes son los que convierten en el negocio, y qué buscan de mí. Porque esto hará que los errores se bajen para que la tecnología sea tu aliada en el negocio.

Primero hay que ver dónde va tu cliente y luego dónde estás. Esto es para saber la relación y reforzarla. Los puntos se pueden medir y saber la felicidad que tiene el cliente con tu servicio o producto.

Y acá es saber qué tipo de encuesta debo pasar a los clientes, porque si no, no tendré éxito. No todo es formularios o letras, la gente a veces reacciona mejor con emojis o puntuaciones.

Es importante saber lo que de verdad quiere decir el cliente y que él me diga la verdad.