Costa Rica lidera en mayor porcentaje de compradores preocupados por el medio ambiente

Kantar dio a conocer la tercera edición de su estudio de sostenibilidad: Who Cares, Who Does donde resalta que la población que más se preocupa y más acciones toma para cuidar el medioambiente, a nivel Latinoamérica, pasó de 11 % (2019) a 16 % en 2021. Este año el estudio ha analizado la sostenibilidad y las actitudes medioambientales de los consumidores a través del prisma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU por primera vez.

Who Cares, Who Does es el estudio más profundo de la región sobre las actitudes hacia los problemas ambientales y de sostenibilidad, así como la visión más detallada de la evolución de los consumidores y su preocupación por el medio ambiente en Latam.





El estudio Who Cares Who Does segmenta los hogares en tres categorías en función de sus comportamientos:



· Eco Actives (16% de los hogares): Compradores muy preocupados por el medio ambiente y que están aprovechando al máximo las acciones para reducir sus residuos.



· Eco-Considerers (37% de los hogares): Los compradores se preocupan por el medio ambiente y los residuos plásticos, pero no están tomando muchas medidas para disminuir esto.



· Eco- Dismissers (47% de los hogares): Compradores que tienen poco o ningún interés en el medio ambiente y no están tomando medidas para minimizar los residuos.



Aunque 62 % de los compradores piensa que la sostenibilidad es más importante después de la pandemia, es posible que la COVID-19 haya empujado el tema de la sostenibilidad fuera del primer lugar de la agenda de noticias recientemente, pero su importancia en términos de la población mundial continúa creciendo.

¿Quién es el más verde?

América Latina es muy diferente en términos de prioridades de los consumidores frente a Europa y a muchas otras partes del mundo. Con la excepción de Chile, que a veces obtiene una puntuación más similar a Alemania en algunos temas, la mayoría de los países de Latam tienen un conjunto de actitudes diferenciadas.



En todo el continente los consumidores se encuentran en etapas muy diferentes en su jornada ecológica. Chile tiene el mayor segmento de Eco Actives, representando el 31 % de los hogares en 2021, seguido de México (18 %), Costa Rica (14 %), Colombia (13 %), Perú (11 %) y con solo el 8 % de los hogares, Brasil es el país con la menor penetración.



Las cifras de Latam están dominadas por preocupaciones sobre la calidad del agua y la gestión de ésta. La escasez de este líquido vital encabezó la encuesta en 2021, el desperdicio y la contaminación también se ubicaron entre los cinco primeros lugares; sin embargo vemos una y otra vez que en la región, existen enormes variaciones.



El cambio climático, por ejemplo, obtuvo un 8% en Brasil, pero un 16% en México y Chile. La escasez de agua fue un gran problema en México (27%) y Chile (25%), pero se consideró menos importante en Brasil (9%) y Costa Rica (11%). Un tema que está ganando conciencia son los desechos plásticos con cifras de 2021 para Costa Rica (10%), Colombia (9%) y Chile (9%), lo que demuestra que es un problema para un número significativo de consumidores.

“Obtener información sobre las preocupaciones más amplias ayuda a las empresas a comprender las prioridades de los consumidores para luego crear soluciones de sustentabilidad efectivas” comenta Kesley Gomes, Latam Solution Director, LinkQ en la división Worldpanel de Kantar.





Las palabras que dicen los consumidores no siempre coinciden con sus acciones, pero muchos planean realizar cambios de comportamiento en torno a preocupaciones clave de sostenibilidad ¿Cómo pueden las empresas aprovechar esta oportunidad? El estudio Who Cares, Who Does entrevistó a 18,500 encuestados en países como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú.