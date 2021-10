Crisis de contenedores: consumidores están adelantando sus compras de fin de año

Por E&N



Una nueva encuesta de Oracle Retail muestra que a los compradores les preocupa que los retrasos en la cadena de suministro y las entregas causen estragos en las fiestas. En respuesta, casi la mitad de los consumidores ya han comenzado o planean comenzar temprano las compras navideñas. De los encuestados, el 17% incluso está dispuesto a pagar más por una entrega más rápida o garantizada. Otros están tomando un camino más fácil, con el 27% de las personas (especialmente Millennials) señalando que comprarán más tarjetas de regalo este año.

“Si bien los problemas de la cadena de suministro son noticia de primera plana, los consumidores seguirán juzgando a los comercios en función de su capacidad para entregar los productos que buscan en esta temporada navideña”, dijo Raúl Neto, vicepresidente de ventas de Oracle Retail para América Latina. “La responsabilidad será la clave. Los comerciantes deben tener una visibilidad clara de su inventario para asegurarse de que pueden dar a los clientes los productos que desean lo más rápido posible y brindar total transparencia en el proceso de entrega. Cuanta más información se brinde, más se ayudará a los consumidores a sentirse seguros y cuidados por sus marcas favoritas”.

La encuesta relevó a 5.728 consumidores globales, incluidos +1500 de América Latina, en septiembre de 2021 y preguntó a los consumidores sobre sus hábitos de compra pandémicos y sus planes para las compras navideñas.

Problemas de la cadena de suministro

A muchos les preocupa que quedarse con una caja vacía en estas fiestas ya que es posible que los productos no estén disponibles o que tarden demasiado en llegar:



· Al 32% de los encuestados les preocupa que los productos que desean sean más caros debido a la escasez.



· Al 18% le preocupa que los productos que quieren no estén disponibles.



· Al 15% le preocupa que los regalos no se entreguen a tiempo.

Navidad con retraso

El 68% de los encuestados recibirán regalos en su hogar, pero a muchos les preocupa que los tiempos de envío no cumplan con sus expectativas y lleguen tarde, si es que llegan. Para aliviar sus preocupaciones, el 83% de los encuestados dice que el seguimiento detallado del estado de entrega es muy importante.



· El 47% de las personas temen más a lo desconocido y les preocupa no saber dónde están los pedidos o si llegarán tarde.



· El 49% de los encuestados dice que la entrega rápida determina a quién le piden. El 8% de los consumidores espera una entrega el mismo día, un 38% una entrega de 1 a 2 días y un 35% una entrega de 3 a 5 días.



· El 46% de las personas se enfadará o se enfadará mucho si los envíos se retrasan.



· Al 30% le preocupa que los obsequios lleguen más tarde de lo previsto.



· El 23% teme que los obsequios no llegarán en absoluto.



· Si el paquete finalmente llega, al 15% de las personas les preocupa que se lo roben.



A pesar del atractivo de los precios bajos, muchos consumidores no están dispuestos a esperar a que lleguen las fechas o promociones especiales para obtener lo que necesitan. Solo cerca del 20% de los compradores dijeron que esperarían eventos como el Black Friday o el Cyber Monday.

En stock o sin suerte

A pesar de los desafíos, poder tener en sus manos los productos que desean, cuando lo desean, será un factor clave en cómo los compradores juzgan a los minoristas esta temporada:



· El 45% dice que los retrasos inesperados en la recepción de bienes o servicios provocarán una mala experiencia de compra; el 37% está de acuerdo en que los artículos agotados constituyen una mala experiencia de compra.



· El 43% dice que se siente atraído por las marcas / empresas en función de la disponibilidad del producto.



Las tarjetas de regalo siguen siendo uno de los principales competidores de lo que la gente planea comprar más este año: 34% planea comprar productos de belleza, el 39% planea comprar ropa, 32% planea comprar artículos para el hogar, 28% planea comprar tarjetas de regalo



La variante Delta no afecta las compras navideñas



Los consumidores parecen menos preocupados por la pandemia, y más compradores optan por comprar en la tienda este año:



· El 22% de los consumidores planea comprar principalmente en la tienda (frente al 15% en 2020); el 49% planea comprar tanto en la tienda como online, frente al 35% del año pasado.



· El 84% se siente cómodo comprando en un entorno al aire libre, mientras que el 79% se siente cómodo comprando en un centro comercial interior.