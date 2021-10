Aeromar alista nuevas rutas a Centroamérica

La aerolínea, acusada de impago por sus trabajadores, afirma que en seis meses podría cerrarse una inversión de capital que le permitirá incrementar su flota.



Aeromar asegura que espera una inversión de capital, con el objetivo de ejecutar una expansión que le llevaría a incrementar su capacidad en 60% para el siguiente año al sumar seis aviones nuevos. Una inyección que ocurriría en medio de las acusaciones de los sindicatos de trabajadores y sobrecargos del impago de salarios, prestaciones y otros beneficios.



“Hay dinero de la operación además del que está por entrar del inversionista”, dijo Danilo Correa, director general de Aeromar, a medios de comunicación en la presentación del Proyecto de Reactivación de la Conectividad del Mundo Maya, una estrategia para conectar vía aérea a México con Centroamérica. Correa afirma que la nueva inversión de capital se ha cocinado durante el último medio año y que podría tomar otros seis meses cerrala.



“Estamos buscando capital y crédito, porque es una mezcla híbrida la que se necesita en el negocio para que crezca. Es la prioridad de esta empresa capitalizar todas las oportunidades que han aparecido tras la pandemia”, dijo.

Archivo E&N: Avianca busca comprar el 49% de Aeromar



Esta no es la primera inyección de capital que ha estado en puerta para Aeromar. En 2016, Synergy Group, el mayor socio de la aerolínea colombiana Avianca, anunció una inversión de 100 millones de dólares para adquirir hasta 49% de la empresa mexicana, un proceso que se vino abajo, entre otras cosas, por los desacuerdos que Aeromar había tenido con sus trabajadores.



La aerolínea ha enfrentado varios señalamientos de violaciones al contrato colectivo de trabajo por impago de salarios, fondo de ahorro, y la retención de las cuotas sindicales de los sobrecargos que no son entregadas al sindicato, entre otros rubros. Por ello, tanto los sindicatos de pilotos como de sobrecargos han contemplado distintos emplazamientos a huelga, sin que haya sido concretada una fecha o plazo.



Al respecto, Correa se refirió a estos señalamientos como “especulaciones y rumores”. “El tema de los salarios; ¿qué empleado va a trabajar 18 meses sin recibir un solo peso? Eso no es cierto”, dijo.



El directivo aseguró que se está negociando con los sindicatos. “Vamos por buen camino. Estamos con la intermediación de la autoridad laboral, y de la sala de conciliación y arbitraje de la Secretaría del Trabajo. Se ha tenido un buen acercamiento con los secretarios generales [de los sindicatos] y con la plantilla de trabajadores”. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a la crisis financiera de la aerolínea, al considerar ayudar a la empresa bajo un esquema de cooperativa que funcione a través de trabajadores y el propio Gobierno Federal. Sobre esto, Correa no descartó nada, pero puntualizó que no hay nada cerrado hasta ahora.



“No ha habido conversaciones oficiales al respecto”, dijo el directivo. “Pero nadie puede estar negado a esa posibilidad”. Sobre la posibilidad de operar en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en la base aérea militar de Santa Lucía, el directivo abrió la puerta para operar desde su inauguración.



“Hay una alta probabilidad de que sí estemos operando el 21 de marzo en Santa Lucía. Esto se va a saber el 30 de noviembre, cuando tengamos una respuesta oficial de la compañía”, dijo.

Aeromar quiere conectar La Riviera Maya con Centroamérica

Aeromar y la Secretaría de Turismo (Sectur) presentaron el proyecto de reactivación "Conectividad del Mundo Maya", que busca conectar, en una primera fase a partir del 1 de diciembre, a México con Honduras y Guatemala, y posteriormente con Belice y El Salvador.

En este proyecto, Aeromar operará vuelos desde Cancún a Flores, en Guatemala, y además será contratado por la compañía guatemalteca ARM Aviación como proveedor de capacidad para operar otras rutas, como una que vaya de Guatemala a Honduras.

“G Airways es el nombre comercial que le vamos a dar a esta operación”, explicó Juan Ignacio Rosello, director comercial de Aeromar. “Hay un código compartido entre ARM Aviación y Aeromar, para que nosotros también podamos comercializar esos vuelos”.

Esta estrategia busca aprovechar el nuevo perfil de viajero, que después de la pandemia opta por lugares más cercanos a la naturaleza, abiertos y a los que se pueda acceder en vuelos no mayores a cuatro horas, dijo Miguel Torruco, titular de la Sectur.

“En 2019, más de 50 millones de turistas fueron recibidos por los cinco países del Mundo Maya, un 3.4% del total mundial”, dijo. En divisas, esto representó una derrama económica de US$28.000 millones.