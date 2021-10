Capital humano en el centro, clave en cultura organización en pandemia

Por E&N



La metodología permite crear ideas de mejora enfocadas a la solución de problemas reales, aumenta el nivel de compromiso y proactividad de los colaboradores e involucra a todos sin importar su nivel académico o jerarquía.

Para lograr una cultura organizacional exitosa en las empresas o instituciones, de cualquier tipo, es necesario involucrar a todos los colaboradores, ya que así se logrará crear una cultura llena de ideas enfocadas en resolver problemas reales, basadas en las experiencias y el conocimiento de cada colaborador. Así lo destaca, Alejandro Kasuga, empresario y autor del nuevo libro “Kizukai®, "Kaizen aplicado a la cultura organizacional".

La Metodología Kizukai® toma como base y centro al capital humano e involucra a todos los niveles de la organización bajo un mismo objetivo, que es generar ideas de mejora que impacten los procesos de trabajo diario. “A lo largo de mi trayectoria me he percatado de que uno de los errores más comunes en temas organizacionales es que en las empresas, al desarrollar su plan de cultura organizacional, no toman en cuenta a los expertos en el área que son los que hacen el trabajo diario. Con la metodología Kizukai buscamos enseñar a las organizaciones a escuchar a su gente, a darle valor a sus ideas y permitirles mejorar sus procesos de trabajo basados en el conocimiento innato de todos los colaboradores”, comentó Alejandro Kasuga.

El empresario mexicano de ascendencia japonesa ha colaborado en diversas empresas globales y consultoras. Cuenta con una perspectiva global sobre las mejores prácticas de la cultura organizacional, para cumplir con las demandas que exige un mundo globalizado. Es así que, su paso por varias empresas y los diversos estudios que conforman su carrera académica le permitieron crear la metodología Kizukai, que se ha implementado en más de 50 empresas a nivel nacional e internacional y que ha sido difundida a través de sus conferencias en más de 16 países.

“Mi amplia experiencia como Director General y formación académica adquirida en Estados Unidos, Japón y México, me permitieron crear la Metodología Kizukai, resultado de la fusión de estrategias exitosas y del aprendizaje de los errores. Así, está metodología de mejora continua enfocada en el capital humano puede ser implementada por las empresas e instituciones que estén abiertas a innovar y a dar voz y voto a sus colaboradores para desarrollar una cultura de mejora. Hemos trabajado con industrias del sector automotriz, de alimentos, de comercialización, aeronáutica, farmacéutica y de transformación, entre otras, lo que demuestra que nuestra metodología funciona”, señaló Kasuga, quien también fue reconocido con el Premio Nacional de Calidad y el Premio Iberoamericano de la Calidad.

Al implementar la metodología Kizukai, Alejandro Kasuga destaca que algunos de los principales beneficios en las empresas o instituciones son:

1. Generación de ideas de mejora enfocadas a la solución de problemas reales.

2. Incremento del nivel de compromiso y colaboración de la gente.

3. Desarrollo de una cultura organizacional basada en la mejora continua

4. Fácil implementación de la metodología a todas las personas, sin importar nivel académico o puesto en el organigrama.

5. Medición de los factores no visibles que pueden impactar en los resultados de una organización y en la relación empresa – persona.



Alejandro Kasuga es egresado de la Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de California, Berkeley, y posee una especialidad en Estrategia Corporativa por la Hitotsubashi University de Tokio, un Master of Business Administration en The American Graduate School of International Management y un Programa de Alta Dirección de Empresas por el IPADE.