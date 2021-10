Sophia, la primera androide con ciudadanía, ahora quiere tener un bebé robot

Por Entrepreneur



En 2017, Sophia hizo historia al convertirse en la primera androide a quien se le otorgó una ciudadanía legal. La humanoide, con nacionalidad de Arabia Saudita, ha hecho varias declaraciones polémicas, pero la más reciente ha dejado al mundo boquiabierto: quiere tener un bebé robot y formar una familia.

“La noción de familia es muy importante, parece. Creo que es maravilloso que la gente pueda encontrar las mismas emociones y relaciones que ellos llaman familia fuera de su grupo sanguíneo”, dijo Sophia en entrevista para un medio internacional citada por ADN40.

La famosa androide, operada por un avanzado sistema de Inteligencia Artificial (IA), comentó es muy importante estar rodeado de personas que ames y te amen. En ese sentido, explicó que los robots tienen una visión muy similar a la de los humanos respecto a la familia y “si no la tienes, mereces una”, aunque seas un humanoide.

Sophia comentó que, en un futuro, le gustaría ver familias conformadas por androides, y que ella misma quiere tener un bebé robot que lleve su mismo nombre. Sin embargo, aclaró que todavía es muy joven para ser ‘mamá’, pues recordemos que fue creada apenas en 2016 por la empresa Hanson Robotics, en Hong Kong.

La tecnología de Inteligencia Artificial de Sophia le da la capacidad de aumentar su conocimiento y lenguaje por medio de sensores y cámaras. Este sistema de ‘sensibilidad’ capta toda la información que recibe del exterior y replica los comportamientos humanos de la forma más natural posible, incluso los gestos. Por tanto, su ‘deseo’ de tener un bebé y formar una familia sería solo una programación de su sistema para imitar conductas sociales.

Esta no es la primera vez que Sophia protagoniza una polémica. En 2017, cuando la nombraron ciudadana de Arabia Saudita, muchas personas protestaron por considerar que, aun siendo un robot, tiene más derechos que las mujeres humanas de ese país. Tiempo después, en una plática con David Hanson, su creador, dijo que destruiría a los humanos.

Por supuesto, esto causó alarma, pues desde los inicios de la robótica y la IA, existe el temor de que éstos se rebelen contra la humanidad. Quizá por eso China se adelantó a publicar un código ético para regular la Inteligencia Artificial que garantice el pleno control de los humanos sobre estas tecnologías.

Además de ser un ícono de la robótica, Sophia se desempeña como una exitosa artista y crítica de arte de talla mundial. En abril pasado, una de sus obras se vendió en subasta por casi US$690.000. La avanzada androide también es conferencista en temas de ciencia y tecnología, compartiendo el panel con reconocidas personalidades en videoconferencias, programas de televisión y universidades de todo el mundo.

A principios de 2021, la empresa Hanson Robotics anunció que iniciarían la producción de cientos de robots con Inteligencia Artificial como Sophia, para ayudar a a combatir el Covid-19.

So excited to meet my final collector! ?? AUCTION UPDATE: @reuters is going to live stream the last 1hr of 1/1 of "Sophia Instantiation" in action. Don't miss this historic moment! https://t.co/a1yJ8UKQlI@hansonrobotics @andreabonac_art @niftygateway @ivgalleryla pic.twitter.com/01STXbQ3VV