La Tecnología es clave para fortalecer los ecosistemas sostenibles

Por E&N



Durante la tercera jornada de la Semana de la Sostenibilidad y RSE “Ecosistemas para la Sostenibilidad 2021”, organizada por la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS), el tema de la tecnología como impulsor del perfeccionamiento humano fue el protagonista. Fue una mañana marcada por conferencias que permitieron visualizar un futuro sostenible desde un enfoque tecnológico.



Haydée de Trigueros, directora ejecutiva de FUNDEMAS, opinó que el contexto provocado por la pandemia de COVID-19 nos ha puesto en una realidad que la veíamos venir, pero no tan pronto. “De la noche a la mañana todos nos volvimos virtuales, y por eso las empresas y las personas han identificado como indispensable la tecnología como un medio, no solo para realizar su trabajo diario, sino para impulsar sus impactos positivos en la sociedad”, añadió.



“Si algo hemos aprendido es que la tecnología es un brazo que ayuda al bienestar de las personas y por ende de las empresas y las organizaciones. La tecnología es vital porque abre nuevas oportunidades y abre nuevos mercados”, expresó Haydée de Trigueros.



Marc Vidal, especialista en transformación digital e industria 4.0, y una de las figuras más influyentes en economía digital de España, conocido por su revolucionario método para lograr convertir en relevantes a marcas desconocidas a partir del entendimiento tecnológico, explicó que el ser humano ha ido innovando de un modo más veloz.



“En los últimos 100 años el ser humano ha innovado tanto como en los anteriores 100,000. Pero en la última década el ser humano ha innovado tanto como en los anteriores 100 años. Es probable que en esta década que acaba de empezar el ser humano innovará mucho más de lo que ha innovado hasta hoy”, detalló Marc Vidal.



Asimismo, especialista en transformación digital dijo que cada revolución tecnológica primero es identificada como una crisis. “Ese parto, que es algo doloroso y lento, requiere una transición a la idea de que esos cambios serán positivos”, agregó.



“De repente el siglo XXI empezó el año pasado a través de una crisis sanitaria global; nos hizo entender que la tecnología disponible que teníamos tenía que hacer algo más que simplemente acelerar las comunicaciones. Muchas veces tenemos la sensación de que la robotización, la automatización va a sustituir a las personas y nos va a dejar sin empleo; no es así, los países con más robots per cápita del mundo son los países que tienen mayor empleo”, sostiene Marc Vidal.



“La robotización, la automatización, la tecnología, no genera paro, lo que genera es eficiencia y esto genera productividad, y luego genera empleo. Pero muchas veces le tenemos miedo a esto. La pregunta no es si me va a afectar la tecnología, si es así se han equivocado radicalmente, la pregunta es ¿cuándo me va a pasar? y sobre todo ¿con qué tecnología me va a pasar? El big data, la inteligencia artificial, robotización, automatización, la gestión del cambio, las nuevas extracciones minerales, producción de paneles solares, y la construcción de turbinas son tecnologías que permiten tener oportunidades de desarrollo en la agenda 2030”, complementó el experto español.



La segunda ponencia de la jornada estuvo dedicada a conocer el caso práctico y de éxito de TELUS Canadá, la cual estuvo a cargo de Geoff Pegg, director de Sostenibilidad y Medio Ambiente de dicha empresa.



“Simplemente, creemos que juntos haremos el futuro más amistoso. Motivados por nuestra pasión y propósito social para conectar a los ciudadanos para el bien, nuestra filosofía de dar donde vivimos ha inspirado a TELUS a contribuir con más de US$820 millones y 1.6 millones de días de servicio social desde el año 2000.”, expresó Geoff Pegg.



“Tenemos un largo compromiso con una gobernanza corporativa sólida y efectiva, y prácticas de divulgación tales como reportar públicamente nuestro desempeño ambiental desde 1992. Hace más de diez años establecimos nuestro primer conjunto de metas a largo plazo sobre cambio climático. Nuestros compromisos fueron una reducción del 10 % en consumo absoluto doméstico de energía y una reducción del 25 % en emisiones de gas absolutas domésticas para 2020”, explicó el directivo de TELUS.



Además, Pegg mencionó que el año pasado establecieron la meta de alcanzar la neutralidad neta de carbono para el 2030, para las operaciones de TELUS y así reducir intensidad energética en 15 % sobre los niveles de 2019, para 2030.



Por su parte, Eleodoro Ventocilla de Millennium Project brindó la conferencia “Capacidades y competencias para el viaje al futuro (Los escenarios de la tecnología y el trabajo al 2050)”, en la que dijo que la tecnología que en algún momento estuvo muy centrada en las organizaciones, pasó a estar centrada en el individuo y ahora comienza a moverse a una tecnología cada vez más centrada en redes, con alta conectividad y digitalización.



“Estos cambios tecnológicos están afectando la organización del trabajo, y que ahora está exigiendo la transformación digital que tome en cuenta la robótica, el teletrabajo, la teleeducación, entre otras actividades. Estamos avanzando hacia un futuro que todos ven muy vinculados a la transformación digital. Durante la pandemia se aceleró la digitalización de la sociedad. Es importante saber que cuando cambia el mercado es porque hay tecnología que está transformando lo que valoramos”, explicó Eleodoro Ventocilla.



“Tenemos un horizonte para crear mundos mejores, la tecnología ya está aquí, solo falta que se tomen las decisiones. Hay que ver todo lo que se puede hacer entre la conciliación de la naturaleza y la cultura. Piensen en las posibilidades que hay entre las redes de conocimiento de las personas”, concluyó Ventocilla.