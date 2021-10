Blue Origin: Cómo han sido los dos viajes al espacio de la empresa de Jeff Bezos

Por AP



El actor William Shatner, de 90 años, y mejor conocido por su papel del Capitán Kirk en Star Trek, viajó este miércoles al espacio a bordo de una nave construida por la compañía Blue Origin de Jeff Bezos.

Se trata del segundo viaje espacial realizado por la empresa de fundador de Amazon. Te contamos cómo han sido estas travesías.

Con William Shatner

Con el viaje de este miércoles, el actor se convirtió en la persona de más edad en haber viajado al espacio. La marca, curiosamente, se la quitó a Wally Funk, una exaprendiz de astronauta de 82 años que hace algunos meses viajó a “las estrellas” junto con Bezos en la cápsula New Shepard.

Shatner se unió a Audrey Powers, vicepresidenta de Blue Origin y excontroladora de vuelo de la estación espacial de la NASA, y dos clientes privados: Chris Boshuizen, un exingeniero de la NASA que cofundó una empresa de satélites, y Glen de Vries, de una empresa de software 3D. Blue Origin no quiso divulgar el costo de sus boletos.

El actor de Star Trek y tres compañeros de viaje se precipitaron a una altitud de 107 kilómetros sobre el desierto del oeste de Texas en una cápsula totalmente automatizada, y luego se lanzaron en paracaídas de manera segura a la Tierra en un vuelo que duró poco más de 10 minutos.

El propio Bezos llevó a los cuatro miembros de la tripulación a la plataforma, los acompañó a la plataforma muy por encima del suelo y cerró la escotilla después de que subieron a bordo del cohete de más de 18 metros.

Bezos también estuvo allí para recibirlos cuando la cápsula flotó de regreso a la Tierra bajo sus brillantes paracaídas azules y rojos. “Hola, astronautas. ¡Bienvenidos a la Tierra!”, dijo mientras abría la escotilla de la cápsula New Shepard, llamada así por el primer estadounidense en el espacio, Alan Shepard.

“¿Qué les parece eso, chicos? Eso fue diferente a todo lo que describieron”, declaró el actor mientras la cápsula descendía. “Lo que me has dado es la experiencia más profunda”, le dijo a Bezos después de salir de la cápsula. “Espero no recuperarme nunca de esto. Espero poder mantener lo que siento ahora. No quiero perderlo “.

Con Bezos y Wally Funk

El primer vuelo de Blue Origin ocurrió el 20 de julio de este año. Con él Bezos cumplió un sueño de la infancia: convertirse en un astronauta.

Con Bezos viajaron Oliver Daemen, hijo de 18 años de un financiero holandés y la persona más joven en viajar al espacio hasta ahora; Mark, el hermano de Bezos, y la mencionada Wally Funk.

Despegaron desde el oeste de Texas en el New Shepard, un cohete construido por Blue Origin, empresa que fundó hace más de 20 años.

La cápsula ascendió más allá de la línea Karman a 62 millas sobre la Tierra, donde los pasajeros experimentan cero gravedad.

En total, el viaje duró más de 10 minutos. Bezos y compañía aterrizaron en el desierto. Cuando se les preguntó cómo estaban, respondieron que bien.

Richard Branson de Virgin Galactic abrió el camino al viajar al espacio en su propio cohete en julio, seguido por Bezos nueve días después en el primer vuelo de Blue Origin con tripulación. El SpaceX de Elon Musk realizó su primer viaje privado a mediados de septiembre, aunque sin Musk a bordo.