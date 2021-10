9 lecciones de Management que aprendimos de Michael Scott de The Office

Por Insider



El 24 de marzo de 2005 se estrenaba en Estados Unidos 'The Office', una serie que estuvo a punto de morir de forma precipitada al final de su primera temporada pero que acabó convirtiéndose en una de las comedias televisivas más populares de todos los tiempos y la clave para ello fue saber entender al personaje de Michael Scott.

"The Office" es la adaptación de una serie británica que lleva el mismo, pero que a manera de falso documental cuenta las andanzas de Michael Scott- interpretado por Steve Carell- en una oficina que se dedica a la venta de papel en la localidad de Scranton, Pensilvania.

Como pasa a veces, la primera temporada de 'The Office' apostó por ser bastante fiel al original británico, tanto es así que el personaje interpretado por Steve Carell casi parecía una réplica del original encarnado por Ricky Gervais. Eso contagiaba a toda la serie, ya que era un personaje mezquino y que no caía nada bien, utilizando la incomodidad de una forma que no dejaba con ganas de verle más.

Según la consultora Nielsen fueron 57.100 millones de minutos vistos en 2020 para The Office en total, dejando atrás a "Greys Anatomy", la segunda en esa clasificación, con 39.400 millones de minutos. Por lo anterior, el nuevo servicio de streaming de NBC Universal: Peacock, recuperó de Netflix a inicios de año la comedia por US$500 millones, suma que le permitirá quedarse con "The Office" durante 5 años.

Gracias a este proyecto se lanzaron "las carreras de John Krasinski, Jenna Fischer, Rainn Wilson, Ed Helms, Mindy Kaling y Ellie Kemper, pero nadie esperaba que muchos años después "The Office" siguiera arrasando y logrando nuevos públicos", señaló la misma fuente.

Por eso les presentamos lecciones del Mejor Jefe del Mundo, en palabras de Michael Scott:



1. Después de estar sentado todo el día en su escritorio, a veces sólo debes moverte



2. Trae snacks e inmediatamente harás amigos en la oficina



3. Haz que las reuniones sean atractivas al agregar un poco de variedad



4. Sé fiel a tus creencias



5. Inspira a tus colaboradores sin frases motivacionales



6. Haz tiempo para la unión de tu equipo



7. Celebra los pequeños logros



8. A veces, solo debes improvisar



9. Nunca olvides por qué aceptaste ser jefe en primer lugar