Apple homenajea a Steve Jobs en el décimo aniversario de su muerte

Por La Sexta



Hoy se cumplen diez años de la muerte de Steve Jobs, uno de los grandes iconos de la historia de moderna, sobre todo en la revolución tecnológica que se vivió desde los años 70 hasta comienzos de este siglo. Un personaje influyente como pocos, y que ha dejado una huella imborrable en millones de personas alrededor del planeta, tanto en lo bueno como en lo no tan bueno. La firma de la manzana quiso rendir homenaje no solo a la persona que cofundó la empresa en los años 70 junto a Steve Wozniak, sino que hizo que esta resurgiera de sus cenizas a finales de los años 90, cuando se había convertido en una empresa a la deriva e irrelevante en el mercado.

Homenaje de Apple

La firma de Cupertino, liderada por Tim Cook desde la muerte de Jobs, ha querido rendir un homenaje a este con un breve vídeo, de menos de tres minutos, al que podemos acceder desde la propia página web de Apple, donde podemos ver no solo este pequeño homenaje a Steve Jobs en forma de vídeo, sino que además podemos leer un mensaje de la familia de Steve Jobs, que lógicamente lo echa de menos no solo por su legado tecnológico, sino obviamente por el hueco dejado como padre y marido.



Ya que se sabía que Steve Jobs se estaba debatiendo contra un grave cáncer de páncreas, algo que se había hecho patente en sus últimos momentos de vida con un aspecto mucho más delgado del que acostumbraba. A partir de entonces el que había sido uno de los personajes más controvertidos del mundo de la tecnología paso a convertirse en un auténtico icono y leyenda de la historia de la historia reciente norteamericana y de todo el planeta. El legado de Steve Jobs es evidente en las dos etapas al frente de Apple.

Primero como cofundador, y alcanzando el estrellato con los primeros ordenadores personales, de los que fue uno de los principales precursores. Sino por su regreso a la compañía en los años 90. Este llevó a Apple a convertirse en la empresa más innovadora y valiosa del planeta. Un valor que no ha decrecido tras su muerte, ya que sigue siendo la empresa más valiosa del mundo. No así la más innovadora, ya que la etapa de Tim Cook se ha caracterizado por un cierto conservadurismo a la hora de crear nuevos dispositivos, incluso llegando a convertirse en una empresa que llega tarde a los cambios, pero que cuando los hace, los lleva a cabo de la mejor forma posible. Al menos ese parece ser el secreto de sus continuos récords de ventas a nivel mundial.

El legado de Steve Jobs es indudable, estando detrás de auténticos iconos tecnológicos que cambiaron para siempre nuestro día a día. Desde los coloridos iMac, al iPod, que cambió nuestra forma de escuchar música y comprarla, junto a iTunes, pero sobre todo el iPhone. El móvil que lo cambió todo al incorporar un panel táctil, deshacerse de los botones y adoptar un sistema operativo lleno de divertidas y prácticas apps dentro de una tienda enorme. También se reservó para sus últimos días la llegada del iPad, la tableta más popular del planeta.