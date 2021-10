Twitter, Netflix y otras empresas se burlaron de la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp

Por El Financiero (México)



Los usuarios de Twitter se están deleitando con las secuelas de la interrupción de varias horas de Facebook y no solo se involucran los satíricos profesionales . Los departamentos de relaciones públicas de la empresa se han apoderado del colapso tecnológico de Facebook, WhatsApp e Instagram para intentar hacer una broma a expensas del fundador Mark Zuckerberg.



El fundador de Twitter, Jack Dorsey, bromeó diciendo que podría comprar el nombre de dominio de Internet de Facebook.



Netflix también aprovechó el momento y la fiebre por el Juego del Calamar:



La cadena de alimentos del Reino Unido Pizza Express continúa con el tema de la “ventaja de Twitter”:

Facebook, Instagram & WhatsApp are all down. ?‍♀️



So welcome to twitter, that platform you left in 2013 and only ever return to when the proverbial hits the fan and you want to know what’s going on.



Thats it, that’s what’s happened and we did our best to get that all in 240 char