Roche invierte en consolidar sus operaciones en Costa Rica

Por E&N



La empresa mundial de biotecnología Roche anunció hoy la consolidación de sus operaciones en el país con la construcción del Campus One Roche Costa Rica, ubicado en Sabana Norte. Roche dio a conocer los planes de construir una edificación de su propiedad, esta mañana durante la celebración virtual de su 125 aniversario, en la que participaron tanto colaboradores como funcionarios del gobierno.



Roche tiene una larga historia en Centroamérica, región en la que cuenta con operaciones desde 1966. Durante 48 años su centro farmacéutico se ha ubicado en Costa Rica, desde 1973, y es prueba de la estabilidad, el clima de inversión y el talento del país. En 2017, Roche inició su operación de Servicios y Soluciones para las Américas en San José con la prestación de servicios de apoyo a Tecnologías de la Información. La empresa ha experimentado un crecimiento continuo gracias a la incorporación de los servicios de finanzas y adquisiciones en 2019 y de People Support Solutions en 2020.

El Campus One Roche Costa Rica, que consta de 29.010 metros cuadrados, reunirá a más de 1.200 colaboradores que actualmente trabajan en diferentes ubicaciones en Costa Rica, en las áreas de Farma, Diagnóstica, Cuidado de la Diabetes y Servicios y Soluciones. El costo total del proyecto es de US$100 millones y tendrá capacidad adicional para apoyar cualquier plan de expansión de operaciones a futuro. Con esta inversión, la empresa ampliará su presencia en el país y se espera que para 2025, la operación alcance a más de 1.500 colaboradores con la creación de 300 nuevos puestos directos, aproximadamente.



Carlos Alvarado, Presidente de Costa Rica, declaró: “Costa Rica se posiciona como un país con capital humano de calidad, reconocido así por importantes empresas locales y trasnacionales; esto es un atractivo para que las compañías incrementen sus inversiones y puestos de trabajo. Nuestra ruta es fomentar las oportunidades para generar personal que responda a los desafíos del mercado del futuro”.

Por su parte, la Primera Dama, Claudia Dobles, indicó que “nos llena de satisfacción que una marca de reconocida trayectoria consolide sus operaciones en el país. La contratación de 300 personas en un plazo de 3 años para múltiples roles y la inversión de US$100 millones representa un reconocimiento para el gran talento humano que ofrece Costa Rica y nos retan a continuar apostando por la especialización tecnológica, el bilingüismo y la investigación”.

Héctor Feliú, gerente General de Roche Services & Solutions Americas, comentó: “Construir y adquirir nuestro Campus One Roche Costa Rica es la fiel muestra de que estamos aquí para quedarnos al consolidar nuestras operaciones en el país. Desde el Campus seguiremos ofreciendo nuestros innovadores productos, servicios, soluciones y valor agregado para continuar desarrollando hoy las soluciones que los pacientes necesitarán mañana, como señala nuestra declaración de propósito, Doing now what patients need next. Este anuncio es particularmente significativo para nosotros, ya que justamente hoy Roche cumple 125 años y no podíamos celebrarlo de una mejor manera que compartiendo esta noticia con el país. Estamos complacidos de llamar a Costa Rica no solo nuestro hogar, sino también el centro de Soluciones y Servicios para las Américas”.

“Desde hace varios años hemos logrado posicionarnos como un socio estratégico para las empresas, en especial para aquellas pertenecientes a la industria médica. El anuncio que hoy nos brinda Roche, con la construcción de su nuevo Campus One Roche Costa Rica, demuestra la gran oferta de servicios y negocios que ofrece el país a empresas de tan alto nivel. Estos 29.010m2 albergarán a 1.200 colaboradores en las áreas de farma, diagnóstica y cuido de diabetes, así como de servicios, convirtiéndose en el epicentro de operaciones para toda América”, indicó el Ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano.

Además, recalcó “Hoy también celebramos el 125 aniversario de tan emblemática empresa, donde esperamos poder continuar contribuyendo a la historia de Roche, no solamente en nuestro país mediante procesos de innovación, servicios y soluciones especializadas, sino también en el mundo entero”.

Por otro lado, Vanessa Gibson, Directora de Clima de Inversión de CINDE, comentó “Roche es un claro ejemplo de las empresas que han diversificado sus operaciones en el país a través del tiempo. Gracias a una trayectoria de décadas y el compromiso del talento costarricense con la estrategia de la compañía, hoy se da un voto de confianza adicional al anunciarse la inversión del Campus One Roche Costa Rica, el cual estamos seguros permitirá gestionar nuevas líneas de negocio en el país en el mediano plazo”

“El anuncio de hoy confirma nuestra visión de crear colaboraciones a largo plazo. Como nuestro hogar en los últimos 48 años, Costa Rica ha proporcionado enormes oportunidades para impactar las vidas de millones de pacientes en Centroamérica y el Caribe, y consolidar la operación en este Campus maximizará nuestra huella de cara a nuestros próximos 125 años y más allá. Confiamos en el futuro que construimos desde Costa Rica y con Costa Rica, promoviendo alianzas de sostenibilidad que habiliten nuestro propósito para asegurar que la innovación esté disponible para los pacientes en el menor tiempo posible, contribuyendo a la calidad de vida de la sociedad y generando oportunidades para nuestro talento”, concluyó Álvaro Soto, gerente General de Roche Farma para Centroamérica y el Caribe.

El moderno edificio de 21 pisos, ofrecerá a los colaboradores de Roche Costa Rica muchas amenidades, como espacios de colaboración para fomentar la creatividad y la innovación, centro de convenciones, entre otros. El proceso de construcción comenzará en noviembre de este año, y se espera finalice durante el segundo trimestre del 2023.

La empresa mantiene abiertos sus procesos de reclutamiento en varias áreas. Los interesados en aplicar a los puestos de trabajo disponibles actualmente pueden visitar: careers.roche.com. Todos los puestos requieren el dominio completo del inglés, así como francés y portugués en el caso de algunos puestos específicos.