China: Evergrande vende su participación en un banco para recuperar capital

Por AFP



Asfixiado por deudas por un monto de unos 260.000 millones de euros (303.000 millones de dólares) y la consiguiente caída de su nota entre las agencias de calificación, este grupo privado lleva varias semanas bregando para intentar cumplir con sus pagos de intereses y las entregas de apartamentos.

Sin embargo, el gigante inmobiliario continúa al borde de la quiebra y, de concretarse, ésta sacudiría a la industria inmobiliaria china e inclusive a los mercados financieros mundiales.

El grupo pactó vender sus 1.700 millones de acciones del Shengjing Bank, cuya sede está en la provincia nororiental de Liaoning, al Shenyang Shengjing Finance Investment Group, propiedad de las autoridades locales, indicó Evergrande en un comunicado en la Bolsa de Hong Kong.

"El problema de liquidez de la empresa afectó de manera negativa al Shengjing Bank", reconoció el promotor inmobiliario, añadiendo que la venta de estas acciones aún no ha sido aprobada por el directorio del banco. Los títulos de Evergrande en la Bolsa de Hong Kong aumentaron este miércoles más del 14% tras este anuncio.

Sin embargo, el promotor inmobiliario enfrentaba este miércoles otra fecha límite para pagar intereses de sus bonos, por un monto de US$47,5 millones.

La semana pasada, Evergrande tenía que pagar US$83,5 millones por intereses de bonos en dólares estadounidenses. El grupo no ha confirmado si abonó o no esa cantidad. En el caso de que no hubiera cumplido con ese plazo en sus obligaciones, el gigante inmobiliario cuenta con un periodo de gracia de 30 días, antes de ser declarado en suspensión de pagos.

En este contexto, la agencia calificadora Fitch viene de rebajar la nota crediticia del China Evergrande Group, de "CC" a "C", el último nivel antes del 'default'.

"Esta rebaja en su nota reflejaría que Evergrande probablemente no cumplió con el pago de los intereses de esos bonos y accedió a ese periodo de gracia de 30 días", de acuerdo con Fitch. Algunos acreedores afirman que el grupo debe abonar otro pago por intereses de bonos de US$260 millones el domingo a más tardar, había informado el martes Bloomberg.

Frente al riesgo de agitación social en caso de incumplimiento por parte de Evergrande, Pekín por ahora no ha informado si tiene la intención de intervenir o no para ayudar al promotor a reestructurarse.