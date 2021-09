Walmart aclara que no aceptará criptomoneda Litecoin como forma de pago

Por Bloomberg



Walmart dijo que no ha aceptado asociarse con Litecoin, refutando un comunicado que hizo que la criptomoneda se disparara.



El comunicado, que fue publicado a través de GlobeNewswire, no es auténtico, confirmó un representante de Walmart a Bloomberg News. La compañía está tratando de obtener más información sobre la publicación.



GlobeNewswire emitió un comunicado a las 9:30 a.m. hora de Nueva York, diciendo que el minorista más grande del mundo había acordado asociarse con Litecoin y que aceptaba su criptomoneda como pago. El litecoin se había disparado hasta un 33 por ciento por el anuncio, y también aumentaron otras criptomonedas. Litecoin luego borró casi todas sus ganancias. Las acciones de Walmart cayeron menos del 1 por ciento después de cotizaciones anteriores en territorio positivo.

Un portavoz de Intrado, que opera GlobeNewswire, dijo que la compañía está eliminando el comunicado de su sitio web e investigando el incidente. Intrado distribuye 200 mil notas de prensa al año, según su sitio web. Un representante de Litecoin Foundation declinó comentar.

La debacle destaca cómo los inversionistas en criptomonedas pueden beneficiarse de los engaños. Y sin una autoridad central que los supervise, no está claro qué pueden hacer las empresas en respuesta. El comunicado incluía lo que supuestamente era una cita del director ejecutivo de Walmart y se asemejaba a las declaraciones oficiales que utilizan las empresas públicas para anunciar noticias al mercado.

Si bien, los engaños que mueven los precios de los activos surgen en los mercados financieros de vez en cuando, las criptomonedas parecen ser un terreno particularmente fértil para los impostores. A diferencia de las acciones, sus operaciones son casi imposibles de rastrear: los estafadores dejan pocas huellas para los reguladores. Se necesita muy poco para influir en la negociación de activos volátiles. Los operadores se han condicionado a esperar reacciones histéricas de los precios ante las noticias más ligeras, por ejemplo, cuando Elon Musk menciona un proyecto en Twitter.

Sin embargo, como muchas empresas, Walmart ha expresado interés en las criptomonedas y la cadena de bloques. La empresa con sede en Bentonville, Arkansas, anunció un cargo a principios de este año para el desarrollo de una estrategia de cadena de bloques.

La responsabilidad del puesto era “desarrollar la estrategia de moneda digital y la hoja de ruta del producto”, e identificar “inversiones y asociaciones relacionadas con las criptomonedas”, según una publicación en agosto de la vacante en el sitio web del gigante minorista.