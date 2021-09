4 claves de la innovación del eCommerce chino que impactarán a nivel global

Por Marketing4ecommerce.mx



Un ejemplo de ello es el auge del Live Social Commerce (transmisión en vivo de compras por medios sociales o digitales) o la atención al cliente activa 24 horas del día los 7 días de la semana, que empiezan a replicarse en las estrategias globales debido a que han impactado positivamente en el consumidor al estar en cada paso hacia la compra.



China es considerado el mayor mercado de comercio electrónico del mundo porque atiende a más de 560 millones de consumidores online, altamente exigentes y activos, obligando a los vendedores a contar con una amplia oferta de producto, reponer velozmente, tener una logística extremadamente rápida y ser excelentes en el servicio de atención al cliente. Es así como sus ventas superaron los 1,6 billones de euros en 2019 y se espera alcance los 2,6 billones de euros en 2023. Ante esta forma de operar, los retailers en el mundo han puesto el enfoque en sus acciones para poder competir tomando como referencias la innovación y la formación desarrollada en el eCommerce chino.

Claves de la innovación en el eCommerce Chino

Tomando en cuenta el desarrollo avanzado del país asiático en materia de estrategias impactantes para el mundo del comercio online, te compartimos las 4 claves o formas en las que la innovación en el eCommerce chino está dando forma al mercado global para que puedas implementarlas en tu negocio digital con el fin de generar mejores experiencias para los usuarios y crear una mayor tasa de fidelización.



1. Live Social Commerce

La dinámica de entrar a un sitio solo es cosa del pasado. Ahora al comprar en el mercado electrónico chino vemos que las compras en línea se configuraron como un pasatiempo. Los minoristas y sus aplicaciones ofrecen espacios donde las personas pueden descubrir, jugar y disfrutar por sí mismos o con amigos y debido a la experiencia motivarse a comprar.



La clave se basa en diseñar experiencias de “compras como entretenimiento” o “competir por compartir el tiempo con los clientes”, por ende el eje central no es el gasto sino el disfrute de los usuarios.



El principal ejemplo son los Livestreams eCommerce o Live Social Commerce, una transmisión en vivo a través de plataformas digitales para vender un producto o servicio. Estos están en auge y lo usan desde el minorista de lujo estadounidense Nordstrom (organizó 50 eventos virtuales el año pasado) hasta grandes almacenes como los franceses Printemps (transmitieron 4 programas de compras en vivo de su tienda insignia de Boulevard Haussman).



Otros ejemplos de que la tendencia se orienta hacia la transmisión en vivo para el comercio es el caso de la startup Popshop Live, dedicada a la transmisión en vivo en EE. UU., que anunció su valoración de 100 millones de dólares, un claro indicador de la creciente confianza en el movimiento. Además Instagram dio a sus creadores una concesión para vender productos en Instagram Live, así como el lanzamiento de productos con clics en sus Historias, enlaces a productos en las fotos de Feed y los carretes comprables introducidos en diciembre de 2020.



2. Gamificación

Lo lúdico nos seduce a todos: desde niños hasta adultos nos gusta jugar en nuestro Smartphone y esta adición se puede aprovechar para vender. Los estrategas de innovación del eCommerce chino son los maestros de la gamificación. Esta técnica promueve las habilidades de juego para incentivar a las personas a adoptar un comportamiento específico.



En este sentido los compradores asisten a exhibiciones y presentaciones virtuales en el Tmall’s Luxury Pavilion de Alibaba (la plataforma de artículos de lujo) y compran artículos a través de juegos de marca o concursos que personalizan sus compras.



Otro ejemplo de marca con enfoque en el juego es el de la firma de moda low cost SHEIN. Solo basta con entrar a su sitio o app y ver una recepción de confeti virtual al iniciar sesión en su famoso sistema de puntos que se basa en un sistema adictivo de juegos. También la famosa marca Balenciaga, lanzó su colección Otoño 2021 con un videojuego en línea ‘Afterworld: The Age of Tomorrow’ y Gucci se asoció con Roblox para una experiencia de Gucci Garden en el juego a principios de este año.



La estrategia de gamificación añade un plus a los usuarios convirtiéndolos en participantes activos de nuestra marca, incluso se utiliza mucho en la estrategias de marketing online. Por ejemplo en México existe la startup Onward que por medio de videojuegos ayuda a lograr que el consumidor ansíe interactuar con la marca en vez de huir de ella.



3. Tu propio festival

Si algo sabemos bien es que las temporadas especiales impulsan las ventas, El Black Friday, Navidad o El Día de San Valentín son claros ejemplo de esto y generan ocasiones de compra que motivan a compradores a hacer adquisiciones en estas fechas. Pero los chinos no esperan a que estas fechas lleguen, ellos crean su propio festival de compras o incluyen a ‘Las nuevas fiestas patrias’.



En la última década han surgido una cantidad de festivales de compras en China, algunos de estos ahora se sienten hasta como fenómenos culturales profundamente arraigados. Las representaciones de esto son El Día del Soltero (11/11) y el 618 que llegan a ser bien conocidos en todo el mundo, incluso minoristas y consumidores globales fuera de China los “celebran”, por ejemplo en España en el día del soltero participan muchas empresas.



Este ejemplo puede focalizarse en México por ejemplo con el Día de Muertos, una celebración fuera del comercio online que la mayoría de los negocios aprovechan de impulsar disfraces, maquillajes, comidas y otros productos relacionados.



4. Comercio 24/7

Que las compras nunca se detengan parece el lema del eCommerce chino, lo que equivale a atender las 24 horas del día, los 7 días de la semana. China nunca duerme y por ello los compradores tienden a comunicarse con las marcas y los minoristas directamente a cualquier hora, y esperan que les respondan en segundos.



Actualmente, no existe un equivalente de ejemplo en otro mercado pero muchas empresas han incorporado chatbots a la atención al cliente para dar respuestas rápidas a preguntas más frecuentes que el cliente necesite.



Aunado a esto, se han apresurado los tiempos de entrega en todas partes del mundo. En México muchas tiendas cuentan con aliados de entrega de última milla y envían sus productos cada vez más rápido, no solo en comida. Por ejemplo Sanborns ofrece por medio de Uber Direct entregas en tiempos de 30 minutos a los compradores de sus tiendas en línea: Sanborns, Sears y Claro Shop.