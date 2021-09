Videojuegos, alternativa para el desarrollo de habilidades laborales de alta demanda

Por El Economista (México)



La idea de que los videojuegos son sólo una actividad de ocio podría ser una perspectiva errónea en un contexto donde los negocios tienden a adoptar mayor tecnología y los procesos se automatizan y digitalizan. El futuro del trabajo es una realidad y transformará las competencias necesarias en muchos empleos, en este contexto, los juegos virtuales tienen un alto de potencial como herramienta para desarrollar las habilidades necesarias para la cuarta revolución industrial.



“Los futuros trabajadores, así como los estudiantes que actualmente son alumnos de las escuelas y de la educación terciaria, necesitan estar bien equipados y motivados para capacitarse y especializarse en las ocupaciones menos expuestas a la automatización. Y los videojuegos pueden jugar un rol en este sentido”, resalta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su informe Los videojuegos no son un juego.



La cuarta revolución industrial y el futuro del trabajo plantean una serie cambios en el empleo, algunos más abruptos que otros, debido a la aceleración de los procesos digitales y automatizados en las empresas. El Foro Económico Mundial estima en los próximos 10 años la mitad de los empleos serán impactados por la automatización.



Aunque las competencias que se requerirán para el futuro del trabajo dependerán en gran medida del puesto emergente, hay una serie de habilidades, en especial blandas, que son indispensables para subirse al tren de la transformación digital. Entre estas se encuentran la creatividad, solución de problemas, el liderazgo, la atención al detalle, la buena comunicación y el pensamiento crítico, sólo por citar algunas. Estas competencias serán cada vez más valoradas porque difícilmente podrán ser imitadas por un robot.





“Más allá de su potencial para incrementar las capacidades cognitivas y de aprendizaje, los videojuegos también demuestran ser herramientas útiles para desarrollar habilidades blandas, como la creatividad, la solución de problemas, la interacción social, el liderazgo y el trabajo en equipo, habilidades que desempeñan un papel importante para determinar el éxito en la escuela y en el lugar de trabajo, y cada vez más valoradas por los empleadores”, destaca el BID en su reporte.



En los ambientes digitales, las personas trabajan a su propio ritmo. “Algo que, en educación, nos ha costado trabajo, la personalización de la formación”, opina Carlos Astengo, profesor del Departamento de Ingeniería y Ciencias del Tec de Monterrey.

Trabajo y videojuegos no están peleados

Diana Santana, directora general del Centro Internacional de Investigación y Desarrollo del Capital Humano (Ciidech), considera que la capacitación con videojuegos es mucho más económica que la presencial. “La diferencia es abismal”.



Salas de capacitación, servicios de café, traslado de instructores, son algunos elementos que se ahorra una organización al brindar la capacitación a través de videojuegos, expone la directora general del Ciidech, que mantiene una alianza con Binnakle, empresa que ha desarrollado videojuegos para el entrenamiento de trabajadores.



La formación de talento con videojuegos es una industria que ya ha sido explorada por compañías como Interjet y Netshoes, que han implementado este método para capacitar a su personal en áreas como Liderazgo, Negociación, Productividad y Atención a Clientes.



El Game-Based Learning es enseñanza mediante videojuegos. Gamelearn es una empresa que ha creado capacitaciones basadas en videojuegos y, a través de estos, más de 10.000 trabajadores han desarrollado habilidades blandas.



Imagínate que viajas en un avión a Tailandia para ayudar a damnificados de un tsunami y que la aeronave se desploma, dejando a los sobrevivientes varados en una isla en medio del océano pacífico ¿Qué harías para salir? Esta es parte de la temática de uno de los cuatro videojuegos desarrollados por Gamelearn para trabajar en habilidades blandas.



Cualquier persona puede aprender con videojuegos, el mercado ha posicionado la capacitación como un aspecto formal y que no puede ser divertido, pero no debe ser así. “La gente puede aprender de diferentes maneras”, comenta Diana Santana.



Desde la perspectiva de la directora del Ciidech, la capacitación con videojuegos será cada vez más real en el entrenamiento de los trabajadores, es una tendencia que llegó para quedarse. “El futuro va hacia allá”.

Videojuego, maestros en el futuro

Para entender el rol de los videojuegos en el desarrollo de habilidades, hay que considerar que estos productos interactivos son una serie de dinámicas en las que el jugador aprende en cada paso para superar retos o experiencias, explica Jorge Suárez, director general de Amber México.



“Gran parte de la vida la aprendes jugando y repitiendo. La vida sigue siendo como un juego que tiene mecánicas en las que, si repites un patrón o condición, obtienes un resultado. A partir de esa estructura, es como los juegos se pueden convertir en una herramienta de enseñanza”, comenta el especialista.



Aunque los juegos virtuales pueden parecer mero entretenimiento, diversos estudios afirman que pueden ayudar a desarrollar la capacidad de atención, la habilidad de realizar tareas simultáneas, el tiempo de reacción y la velocidad de procesamiento. Pero eso no es todo, algunos videojuegos, donde el jugador tiene que disparar, pueden influir en las habilidades espaciales, que ayudan a obtener mejores resultados en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).



“Los juegos se pueden ver de diferentes maneras”, comenta Jorge Suárez. El especialista expone que hay juegos que pueden facilitar el desarrollo de habilidades para negocios. Sin darse cuenta, en un juego, los niños y adolescentes pueden aprender a hacer un balance general y un estado de resultados, conocimientos vinculados a la contabilidad.



“Existe una evidencia que vincula estos procesos de aprendizaje basados en la experimentación con mejores resultados académicos La perseverancia y la motivación pueden verse asimismo positivamente afectadas, porque en los videojuegos se adquieren recompensas por el esfuerzo de resolver pruebas, avanzar a través de los diferentes niveles, etcétera”, señala el estudio del BID.

La industria como empleadora

Si hasta este punto aún sigues pensando que los videojuegos no son nada bueno, hay otra realidad que evidencia las ventajas de una consola y un control. La industria de los videojuegos tiene un crecimiento constante y demanda talento especializado, en especial en mercados como Estados Unidos.



De acuerdo con Indeed, plataforma de búsqueda de empleo, el mercado de videojuegos en Estados Unidos ofrece puestos de trabajo con sueldos que van de los 46,395 a los 174,204 pesos al mes. Esta industria emplea principalmente a profesionales de diseño, redacción, programación, tester, marketing y ventas.



En la etapa de diseño, los videojuegos pueden integrar el trabajo de distintos profesionales, como artistas, diseñadores y animadores. Estos puestos pueden percibir un ingreso mensual que va de los 48,574 a los 101,316 pesos por mes.



Dependiendo del desarrollo del juego, es necesario contar con un escritor de videojuegos o todo un equipo de redacción. El sueldo promedio de un escritor de videojuegos en la Unión Americana es de 100.000 pesos al mes.



En grandes empresas gran parte del trabajo de programación lo realiza el talento especializado. Según los datos de Indeed, un programador de videojuegos puede percibir en promedio 98,499 pesos mensuales, mientras que un desarrollador C++ puede ganar hasta 174,204 pesos al mes.



“La industria de los videojuegos crece cada año, y los juegos móviles son un área de crecimiento particularmente fuerte dentro de los videojuegos. Si bien, la perspectiva laboral para las carreras en el desarrollo de videojuegos puede variar según los trabajos individuales, para muchos programadores, especialmente, existe un alto potencial en los videojuegos y en otras industrias de tecnología”, apuntó Luis Vidrio, director de Ventas de Indeed.