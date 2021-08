Panamá negociará un contrato enteramente nuevo con Minera Panama

Por AFP



“El proceso es alcanzar un contrato enteramente nuevo, que establezca los términos de su presencia en el país y las condiciones de la explotación de la mina de cobre”, dijo Cortizo.



Este proceso se abre formalmente después de que el Gobierno reconociera que la actual relación con la empresa no es la más beneficiosa para el país, debido a las regalías que recibe por la explotación de la mina. En este sentido, Cortizo dijo que “se trata de una negociación integral, que incluye los aspectos ambientales, laborales, fiscales y económicos y de desarrollo social para Panamá, especialmente Colón, las comunidades de los distritos de Donoso, Omar Torrijos y toda su zona de influencia”.



El mandatario aseguró que en la negociación primarán los intereses del país, aprovechando los recursos naturales. “Ello significa que el país tiene que recibir ingresos sustanciales, justos por la extracción de sus recursos naturales y que esta extracción se realice con las mejores prácticas”, afirmó.



El ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, lidera el equipo negociador frente a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum. Le acompañan los ministros de Economía y Finanzas, Héctor Alexander; de Ambiente, Milciades Concepción, y de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata.



También integran el equipo Adolfo Ahumada, exnegociador de los Tratados Torrijos-Carter; Manuel Orestes Nieto, escritor y diplomático; Daniel Esquivel, asesor experto en Ciencias Geológicas; Ana Méndez, geóloga; Nils Castro, exasesor del general Omar Torrijos Herrera para Asuntos Internacionales, y Roberto Ábrego, diputado presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.



El diplomático Marcel Salamín, quien formó parte del equipo, presentó su renuncia dejando entrever que en las conversaciones internas del grupo negociador había una “propuesta pre-elaborada ya desde hace algún tiempo, que no fue nunca colocada sobre la mesa, sino que se habló en términos generales”.



Cortizo precisó que “los negociadores panameños tienen toda mi confianza”. Al equipo “he solicitado la mayor determinación, y transparencia”.