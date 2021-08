Deloitte: Directores de compras son clave para entregar valor en un mercado incierto

Por E&N

Deloitte Consulting presenta la décima edición de su estudio CPO Survey 2021. Desde 2011, la Encuesta global de Deloitte a Directores de compras ha entregado insights exclusivos sobre los retos y oportunidades clave que darán forma al curso de la función de compras, lo cual constituye un benchmark global respecto a la opinión de los involucrados en esta función.



Con el paso del tiempo, estos insights han ayudado a los miembros de la C-suite, líderes de compras, socios del negocio, proveedores de la función y de tecnología de soporte a la misma a llevar sus ambiciones, estrategias y desempeño aún más lejos. Una de las principales conclusiones de este año es que los “maestros de la agilidad” en compras tienen un desempeño superior en comparación con sus pares en todas las principales métricas de desempeño. Estos directores de alto rendimiento ya capitalizan de las nuevas tecnologías y modelos operativos flexibles para adaptarse a un mercado turbulento, con el objetivo de prosperar en la siguiente normalidad.



Asimismo, la encuesta de 2021 puntualizó lo que significó 2020, para cada aspecto de la cadena de suministro. La encuesta global de Deloitte a Directores de compras encontró que las organizaciones que buscan prosperar en el mercado, al mismo tiempo que el mundo sale de la pandemia, ya voltean hacia sus CPO para impulsar la innovación y tener un crecimiento rentable.

Las nuevas prioridades para los CPO

Los CPO han indicado que sus prioridades están creciendo tanto en tamaño, como en importancia, y por primera vez en la historia de una década de esta encuesta, los participantes no mencionaron “reducir costos” (reducción tradicional de gastos) como su prioridad principal. En su lugar, mencionaron un aspecto nuevo: “impulsar la eficiencia operativa”, misma que alcanzó el primer puesto con un valor ponderado de 78.0%, mientras que Transformación digital alcanzó el tercer puesto con un valor de 76.1%.



Otros de los principales hallazgos son:



El tema de la transformación digital, que se mantuvo en el lugar No.3, ha aumentado significativamente su importancia: un 20% desde 2019, lo que representa el segundo incremento de prioridad más notable desde 2019. Este año, 48% de los CPO consideran la transformación digital como una prioridad importante.

Responsabilidad social corporativa (RSC): fue la prioridad con el mayor crecimiento (22% vs. 2019). En este sentido, es 75% más probable que los directores de alto desempeño sean quienes midan formalmente dicha prioridad. RSC, un tema del cual ahora se habla ampliamente a nivel directivo, es un reconocimiento a que el gasto, si se maneja adecuadamente, puede hacer un bien a la sociedad.

Innovación alcanzó el lugar No. 4, con un valor ponderado de 72.9%, lo que refleja la necesidad de alcanzar un nivel superior en cuanto a operación interna, mejorar la transparencia de la cadena de suministro, y mejorar en general la colaboración de los proveedores. La encuesta encontró que las organizaciones de alto desempeño generan la mejor visibilidad de la red de suministro, gracias a tecnologías de “siguiente generación”, tales como tecnologías cognitivas e Inteligencia Artificial (IA).



“Esta edición no solo es especial porque se cumple una década desde su inicio sino también por los resultados que obtuvimos y es que la pandemia del COVID-19 llegó para replantear las prioridades y acciones a seguir para los Directores de Compra y todo el C-level. En el caso de Latinoamérica las prioridades no son muy diferentes a las globales siendo la disponibilidad de productos, la eficiencia operativa, reducción de costos y la innovación las más populares”, comenta Xavier Ordóñez, líder de Supply Chain en Consultoría, Deloitte Spanish Latin America.



Por su parte, Ryan Flynn, principal, Deloitte Consulting LLP comenta: “Los CPO se encuentran en la posición privilegiada de ayudar a sus organizaciones a navegar en tiempos tan históricamente disruptivos, a través del desarrollo de la agilidad requerida para prosperar en medio de fuerzas externas a la organización tales como la pandemia de COVID-19, la cual plantea retos importantes a la economía global. Ahora es el momento para que los CPO tomen acción y ayuden a crear el cambio”.

Gestión del riesgo

La gran mayoría de encuestados (70%) indicó que los riesgos se incrementaron en el curso del año pasado. En este respecto, 50% respondió que sus proveedores clave entraron en bancarrota o han enfrentado graves dificultades, mientras que 41% habría tenido que acelerar sus envíos para mantener sus líneas de suministro en movimiento.



Un 70% de los CPO consideró haber tenido buena visibilidad de los riesgos que existen en sus proveedores directos (tier 1), pero solo 15% tuvo visibilidad en las capas (o tiers) inferiores, y únicamente 26% dieron seguimiento formal a los riesgos en su base de suministro. La crisis provocada por la COVID-19 resaltó la necesidad de entender mejor la red de proveedores punta a punta, y los riesgos existentes más allá de los proveedores directos.

Compras ágiles

La encuesta de este año estudió a la agilidad a través de capacidades específicas y de un “índice de agilidad”. Los hallazgos revelaron que la agilidad está estrechamente correlacionada con un desempeño general más alto y con otras capacidades en la función de compras. De igual manera, se encontró que las organizaciones de alto desempeño en esta función tienen las siguientes características ágiles:

Dos veces más probabilidades de apalancar con modelos híbridos de servicios gestionados de soporte para tener acceso a conocimiento, capacidades y experiencia no disponibles de manera interna (o in-house).

10 veces más probabilidades de contar con soluciones RPA completamente implementadas.

18 veces más probabilidades de contar con capacidades cognitivas/de IA completamente implementadas.



Además, los CPO en la actualidad van más allá de sus roles tradicionales, pues ahora fungen como catalizadores transformacionales y estrategas inteligentes: los CPO de alto desempeño dedican su tiempo en casi 15% más a ser estrategas, y más de 50% en desempeñar actividades estratégicas. Es así como la función de Compras ha surgido como un impulsor clave de la competitividad en el negocio moderno a través de un amplio rango de prioridades, y los CPO deben responder a ello adecuadamente.



“En 2021 se ha demostrado la importancia de llevar a los CPO a las conversaciones de mayor nivel de la C-suite, pues traen a la mesa un valor importante, ya sea al navegar a través de los riesgos, al ayudar a lograr una transformación digital, o al impulsar iniciativas de responsabilidad corporativa”. Jennifer Brown, principal, Deloitte Consulting LLP.