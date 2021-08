Aerolínea Delta descuenta US$200 por mes a empleados no vacunados contra covid

Por AFP



"A partir del primero de noviembre, los empleados no vacunados inscritos en el plan de seguro médico de Delta harán un (pago) adicional mensual de 200 dólares", señaló.



"La internación media en hospital a causa del covid-19 costó a Delta US$50.000 por persona", ejemplificó la compañía. El ejecutivo dijo que todos los empleados de Delta que resultaron contagiados y hospitalizados no estaban "completamente vacunados".



Este aporte adicional está destinado a compensar "el riesgo financiero que pesa sobre la empresa por la decisión de no vacunarse", añadió.