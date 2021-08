Maersk: US$1.400 millones para descarbonización de la flota

Por La Prensa (Panamá)



Los buques serán construidos por Hyundai Heavy Industries (HHI) y tienen una capacidad nominal de aprox. 16,000 contenedores (Equivalente de Veinte Pies - TEU). El acuerdo con HHI incluye una opción para 4 buques adicionales en 2025.

La serie sustituirá a los buques más antiguos, generando unahorro anual de emisiones de CO2 de alrededor de 1 millón de toneladas. As una primicia en la industria, los buques ofrecerán a los clientes de Maersk un transporte verdaderamente neutro en carbono a escala en alta mar.

Más de la mitad de los 200 clientes más grandes de Maersk han establecido, o están en proceso de establecer , objetivos ambiciosos basados en la ciencia o cero carbono para sus cadenas de suministro. Como parte de la colaboración continua de Maersk con los clientes, los líderes de sostenibilidad corporativa, incluidos Amazon, Disney, H&M Group, HP Inc., Levi Strauss & Co., Microsoft, Novo Nordisk, The Procter and Gamble Company, PUMA, Schneider Electric, Signify, Syngenta y Unilever, se han comprometido a usar activamente y escalar soluciones de cero carbono para su transporte marítimo, y se espera que muchas más sigan.



Los buques vienen con una configuración de motor de combustible dual. El gasto de capital adicional (CAPEX) para la capacidad de combustible dual, que permite el funcionamiento en metanol, así como en el combustible convencional con bajo contenido de azufre, estará en el rango del 10-15% del precio total, lo que permitirá a Maersk dar un salto significativo en su compromiso de escalar soluciones neutras en carbono y liderar la descarbonización de la logística de contenedores.



"El momento de actuar es ahora, si queremos resolver el desafío climático del transporte marítimo. Este pedido demuestra que las soluciones neutras en carbono están disponibles hoy en día en todos los segmentos de buques portacontenedores y que Maersk está comprometida con el creciente número de nuestros clientes que buscan descarbonizar sus cadenas de suministro. Además, esta es una señal firme para los productores de combustible de que la considerable demanda del mercado de los combustibles verdes del futuro está emergiendo a toda velocidad", dice Soren Skou, CEO de A.P. Moller - Maersk.



Maersk operará los buques con e-metanol neutro en carbono o bio-metanol sostenible tan pronto como sea posible. El abastecimiento de una cantidad adecuada de metanol neutro en carbono desde el primer día en servicio será un desafío, ya que requiere un aumento significativo de la producción de metanol neutro en carbono adecuado, para lo cual Maersk continúa participando en asociaciones y colaboraciones con los actores relevantes.



Los buques estarán diseñados para tener un perfil operativo flexible, lo que les permitirá desempeñarse de manera eficiente en muchos oficios y agregar flexibilidad con respecto a las necesidades del cliente. Contarán con una configuración de propulsión de metanol desarrollada en colaboración con fabricantes como MAN ES, Hyundai (Himsen) y Alfa Laval, que representa una ampliación significativa de la tecnología desde el límite de tamaño anterior de alrededor de 2.000 TEU. Los buques serán clasificados por la American Bureau of Shipping y navegarán bajo bandera danesa.



"Estamos muy entusiasmados con esta adición a nuestra flota, que ofrecerá a nuestros clientes un acceso único al transporte neutro en carbono en alta mar mientras equilibran sus necesidades de costos de franjas horarias competitivos y operaciones flexibles. Para nosotros, este es el tipo ideal de buque grande para permitir un comercio sostenible y global en alta mar en las próximas décadas y, a partir de nuestro diálogo con proveedores potenciales, estamos seguros de que lograremos obtener el metanol neutro en carbono necesario", dijo Henriette Hallberg Thygesen, CEO de Fleet &Strategic Brands, A.P. Moller - Maersk.

Reemplazo del tonelaje de Maersk llegando al final de su vida útil Los nuevos buques vienen como parte del programa de renovación de flota en curso de Maersk y reemplazarán el tonelaje de más de 150.000 TEU que está llegando al final de su vida útil y dejando la flota administrada por Maersk entre 2020 y Q1 2024.



El CAPEX para los buques anunciados se incluye en la guía actual para 2021-2022 de USD 7 mil millones. Maersk reitera además su estrategia de mantener una capacidad de flota en el rango de 4,0 a 4,3 millones de TEU, como una combinación de buques gestionados y fletados por Maersk.



Cotizaciones de clientes



H&M Group "Como líder de la industria, H&M Group tiene la responsabilidad de luchar contra el cambio climático. Tenemos la ambición de convertirnos en climáticamente neutrales para 2030 y climáticamente positivos para 2040. Realmente creemos que nuestras acciones climáticas deben ser co-creadas con nuestros socios. La inversión de Maersk en grandes buques que operan con metanol verde es un importante paso innovador que apoya los objetivos climáticos de H&M Group dentro de International Freight y estamos orgullosos de participar en este viaje pionero. - Leyla Ertur, Responsable de Sostenibilidad - Grupo H&M



HP Inc.

"La sostenibilidad está integrada en todo nuestro negocio y sigue siendo un valor fundamental en HP. Recientemente anunciamos algunos de los objetivos de acción climática más ambiciosos de nuestra industria y para lograrlos estamos implementando soluciones de transporte más sostenibles dentro de nuestra cadena de suministro, incluida esta colaboración de combustibles verdes con Maersk. Esun paso importante para todas las empresas involucradas para lograr el mayor impacto posible y ayudar a combatir la crisis climática". - Antoine Simonnet, director de la cadena de suministro - HP Inc.



Significar

Hoy, el mundo finalmente está despertando a la crisis climática. La próxima década tiene que ser una de "acción climática". Con Brighter Lives, Better World 2025 , nuestro programa de sostenibilidad de cinco años, hemos establecido un nuevo objetivo para ir más allá de la neutralidad de carbono y duplicar el ritmo al que cumpliremos con el escenario de 1,5 ° C establecido por el Acuerdo de París. El compromiso es cumplir con este ambicioso objetivo en toda nuestra cadena de valor y hacerlo seis años antes. Nuestra renovada asociación con Maersk nos ayudará a escalar soluciones de cero emisiones de carbono en nuestra cadena de suministro y operaciones logísticas, proporcionando una rica selección para la reducción de emisiones". – Maurice Loosschilder, Jefe de Sostenibilidad - Signify



Unilever

"Unilever se compromete a acelerar la transición a soluciones de transporte limpio, no solo en nuestras propias operaciones, sino a lo largo de las cadenas de valor globales a medida que trabajamos para lograr cero emisiones netas para 2039. Dado que la logística y la distribución representan alrededor del 15% de nuestra huella de emisiones de gases de efecto invernadero, es importante que trabajemos con socios que cambien a combustibles con menos emisiones de carbono. Estamos orgullosos de asociarnos con Maersk, ya que son pioneros en el transporte neutro en carbono en alta mar".