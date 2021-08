¿Desaparece Alitalia? Cancelará todos los vuelos desde el 15 de octubre

Por Cronista - Buenos Aires



Tras su estatización y conversión en Italia Transporto Aereo (ITA), Alitalia confirmó que deja de vender tíckets y cancela todos los vuelos desde el 15 de octubre.



En un comunicado, la ex aerolínea de bandera italiana oficializó la información que le anticipó días atrás a la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt). "El Ministerio de Desarrollo Económico italiano autorizó a Alitalia a cerrar la venta de billetes y, en consecuencia, terminar sus actividades de vuelo a partir del 15 de octubre", señaló en el texto que difundió.



De esta manera, las reservas posteriores a la fecha en la que entra en operación la nueva empresa se cancelarán sin posibilidad de reprogramación, ya que no serán reconocidas por la nueva compañía.



Esto es así porque el ente antimonopolio de la UE solicitó el mayor grado posible de discontinuidad entre la antigua empresa y la nueva, de manera tal que los boletos vendidos por Alitalia no pueden ser heredados por ITA. Como circuló en la última semana, los pasajes que ya fueron comprados podrán usarse hasta el 14 de octubre. De lo contrario, se podrá pedir un reembolso, al tipo de cambio oficial del momento en el que se adquirió el tícket aéreo.



"En caso de imposibilidad o falta de interés en la reprogramación, los pasajeros pueden solicitar la devolución total, sin penalización, del precio al que se compró el boleto. La solicitud será atendida y definida a la mayor brevedad", expresó la línea aérea.



Para obtener la devolución, los pasajeros que compraron su boleto en el sitio web de Alitalia deben gestionar, mediante esa vía, la cancelación. A su vez, la aerolínea indicó que los usuarios afectados pueden llamar al call-center o contactar a la agencia de viajes donde se contrató el servicio, según el caso.



En tanto, quienes hayan reservados vuelos desde el 15 de octubre en adelante, hacia o desde cualquier destino del mundo, a través del programa de viajero frecuento MilleMiglia, tienen que ponerse en contacto, antes del 14 de octubre, con el centro de atención telefónica para reprogramar el viaje en vuelos de empresas socias, que integran la alianza SkyTeam. A su vez, quienes deseen cancelar el viaje pueden solicitar el re-crédito de millas, la devolución de impuestos y recargos.



En principio, en virtud de lo acordado con la Unión Europea (UE), ITA no podrá hacer uso de MilleMiglia, una vez que comience a operar. Deberá ser reemplazado por otro, que deberá atender a los 5 millones de clientes adheridos al plan de fidelización.



Esta situación abriría el camino judicial en la Argentina entre la aérea y las agencias de viajes por la situación de los pasajeros afectados. Según le adelantaron a este medio fuentes de Faevyt, este miércoles se llevará a cabo un nuevo encuentro para tratar internamente el tema y definir los pasos a seguir. La federación no descarta ir a la Justicia, para resguardar los intereses de los pasajeros y las agencias de viaje involucradas.



Ante la falta de un comunicado oficial, la semana pasada, la organización intimó, con carta documento, a Alitalia, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a expresarse formalmente al respecto.



Antes de ir por la vía judicial, la intención es que dichos organismos intervengan para no dejar que "los privados tomen la decisión de manera unilateral". ITA seguirá respondiendo a IATA, ya que mantendrá su código de referencia, y la ANAC.



La desaparición de Alitalia y el futuro de ITA



Alitalia dejó de conectar Buenos Aires con el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, en febrero de este año. Desde entonces, mantuvo la operación suspendida hasta nuevo aviso. Prorrogó la reanudación de los vuelos en sucesivas oportunidades.



En julio anunció que extendería la suspensión hasta el 30 de septiembre inclusive. Luego, la postergó hasta el 30 de octubre. Ahora, ITA acaba de extender una vez más el plazo hasta 2022. Se espera que vuelva a operar desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en abril.



El 14 de octubre será el último día de vida de Alitalia, que se encuentra intervenida desde el 2 de mayo de 2017. Así lo anunció el Ministerio de Economía italiano, que será accionista de ITA.



La crisis financiera que arrastraba la empresa se agravó con la pandemia, lo que aceleró la estatización por parte del Gobierno. Las pérdidas económicas llegan a 11.400 millones de euros y la facturación cayó 65% en 2020, lo que representó ingresos por 1100 millones de euros.



Los próximos pasos prevén una inyección de liquidez inicial de 700 millones de euros para lo que resta de 2021, 400 millones para 2022 y 250 millones para 2023. ITA participará de la compulsa para comprar la marca Alitalia, entre otros activos.



La flota inicial de la compañía estará compuesta por 52 aviones (45 para vuelos regionales y siete para vuelos intercontinentales) y se ampliará a 78 en 2022. A finales de 2025, está previsto que llegue a 105 aviones, de los cuales 81 serán de nueva generación, con un consumo menor de combustible y más amigables con el medioambiente. En cuanto a los slots, ITA venderá el 15% de los que posee Alitalia en Linate y el 57% de los de Fiumicino.



La aérea iniciará operaciones con una planta de entre 2750 y 2950 empleados, a la que se sumarán en 2022 otros 5700. Por lo tanto, a fines del año que viene, tendrá aproximadamente 8600 trabajadores, 1400 menos de los que hoy posee Alitalia.