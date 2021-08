Costa Rica: Crecen establecimientos ‘pet friendly’, con sello animal

Por Daniel Zueras, E&N



La inclusión de las mascotas dentro de las familias es una tendencia mun- dial. Las estadísticas lo corroboran: van con nosotros a todo lado y crece el gasto mensual en su cuidado y alimentación. En Costa Rica los números muestran que hay 1,8 mascotas por familia (de las que el 85 % son perros) y que gastamos 18.435 colones (unos US$30) en su alimentación, cada mes.



¿Más datos? Una encuesta de Unimer realizada en Costa Rica mostró que el 70 % de las familias cuentan con al menos un animal de compañía y que el 92 % de los entrevistados se mostró favorable a que los proyectos habitacionales sean amigables con las mascotas, además de que el 66 % estuvo de acuerdo en la presencia de animales en el interior de los centros comerciales.



Por ello, David Peiró y Leonardo Alvarado, directores ejecutivos de la organización especializada en comportamiento y bienestar animal Fogaus, pensaron que era necesaria una certificación Pet Friendly.



Peiró apunta que esta certificación también es “para las personas a las que no les gustan las mascotas, para que no tengan que compartir espacios”. El sello significa que los animales de compañía son bienvenidos en un establecimiento, permitiendo el ingreso y permanencia de personas con perros y gatos en sus instalaciones, ofreciéndoles un buen trato y asignándoles un lugar.



El certificado mide a cada establecimiento que irá de una a cinco huellas, que alcanzaría la excelencia, con restaurante para perros, paseo para perros, localización satelital... “El sello no se consigue con menos de cuatro huellas”, incide Peiró.



Muchos de los parámetros no son exclusivos de mascotas, sino generales, con aspectos ambientales, de infraestructura y de recursos humanos, que le dan coherencia al proyecto. Fogaus ha trabajado en conjunto con el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco). La presencia del citado instituto asegura que hay una evaluación imparcial, “donde se cumplen una serie de requisitos que están validados, que buscan el bienestar de los animales, dueños y del resto de las personas”, comenta Alejandra Zúñiga, coordinadora de Comunicación y Mercadeo de Inteco, garantizando que se cumple con los requisitos. “Le decimos al mundo que puede viajar con sus mascotas tranquilamente, y a alguien sin mascota que no le afecta en su entorno. Los lugares son para las personas, asegurando que haya una sana convivencia”.

Las principales características de la certificación consisten en la educación “porque da lineamientos que deben de seguir los propietarios de las mascotas”, la acción social a través del bienestar animal, el bienestar de las personas (seguridad y bioseguridad), además de que brinda soluciones a los problemas que implica tener animales de compañía en espacios públicos.

“Hoy hay un descontrol, el mayor problema en un condominio siempre son las mascotas”, dice David Peiró.

Ventaja competitiva

Los establecimientos más interesados por la nueva certificación están siendo hoteles, centros comercia- les, hoteles, condominios, o residencias. “Todas dicen que son Pet Friendly, pero hay estudios que muestran que es un desastre y los problemas que generan”, asegura Peiró, por lo que esta normativa se muestra necesaria para ordenar algo que ya se está convirtiendo en una necesidad. También están trabajando con los aeropuertos y desde Fogaus visualizan líneas de negocio distintas como ciudades Pet Friendly, transportes privados, centros educativos, banca, comercios, o todo tipo de empresas: “Está más que demostrado que la inclusión de mascotas en las oficinas rebaja el nivel de estrés y hay un aumento en la productividad, siempre con resultados muy positivos, pero debe de estar regulado”, comenta David Peiró.



A juicio del director de Fogaus hay muy pocos lugares preparados para acoger de manera amistosa a los animales junto a las personas, y en ocasiones pueden suponer un riesgo. De ahí el certificado: “Se convierte en una diferenciación empresarial. Esperamos que esto se convierta en ley. Este sello va a ser una necesidad”.



Uno de los primeros establecimientos que va a contar con el certificado es el Hotel Hacienda La Pacífica (en Cañas, provincia de Guanacaste), un pequeño hotel rodeado de naturaleza. “Bajo esa premisa de paz, tranquilidad y contacto con la naturaleza hemos visto la necesidad de poder contar con una certificación para que todas las familias que tienen integrado un perro puedan vacacionar y venir a nuestro hotel sabiendo que cumplimos con la normativa al respecto. Estamos buscando que el cliente que tiene mascota pueda viajar con ella”, explica Gustavo Ureña, gerente de La Pacífica. Ureña cree que también se convierte en una buena herramienta de mercadeo para atraer turistas amantes de los animales, tanto nacionales como extranjeros, promoviendo la integración de las mascotas con la familia.



La pandemia arrasó con el negocio turístico en el país y La Pacífica no fue una excepción, donde tuvo un efecto devastador. Con la reapertura al turismo nacional, “empezamos a notar que en las fechas en que había días festivos en Costa Rica venían muchos turistas nacionales con sus perros, algunos con gatos... Vimos que cada día era más importante para los dueños traer a su mascota a los paseos”, cuenta Ureña. Tal es así que, en la actualidad, hasta el 30% de las habitaciones son ocupadas por personas con mascota.



“Siempre hemos sido abiertos a que el cliente venga con su animal doméstico” y es un comportamiento al alza, con clientes que escogen este hotel varias veces al año precisamente para poder viajar con sus animales. Se interesaron por buscar alternativas para regularse en este campo y dieron con Fogaus. “La Pacífica va a ser el primer hotel del mundo con esta certificación, que sepamos no hay otra normativa”.

Comenzaron el proceso un mes atrás y están a punto de certificarse con el sello de Fogaus e Inteco. “El hotel se debe preparar bastante, es un sello exigente, requiere tiempo e inversión”, expresa su gerente, pero merece la pena para el negocio porque “hay un nicho cada vez más grande de ‘papás’ con mascotas”.

Marca Costa Rica



David Peiró incide en que se trata de la primera regulación a nivel internacional al respecto. Sí existe alguno a nivel privado, pero no avalada por ningún ente normativo. La de Fogaus e Inteco será pionera en este aspecto. La idea es internacionalizar el sello, una vez asentado en el país y el primer paso será América Latina, donde “tengo muchos contactos en el mundo animal y la iniciativa les ha parecido maravillosa”. Decir Costa Rica es decir ambiente, naturaleza: “No podría haber un mejor país para ello. Creo que va a ser muy bien aceptado, sobre todo por los vacíos que hay”.