Elon Musk presenta el Tesla Bot, para sustituir a seres humanos en tareas arriesgadas

Por hipertextual.com



Elon Musk presentó el Tesla Bot, un robot humanoide que parece sacado de una novela de ciencia ficción de Isaac Asimov. La automotriz eléctrica permitió ver un avance de su proyecto —un maniquí— para demostrar que es completamente real. Eso sí, aclararon que todavía se encuentra en fase de desarrollo, por lo que aún no es posible observarlo en movimiento.



Según la compañía, el Tesla Bot tendrá como objetivo reemplazar a los humanos en tareas "arriesgadas, repetitivas y aburridas". No, no es ninguna broma. Mide 1.76 metros y pesa 56 kilogramos, cifras que le permitirían desplegar movimientos eficientes para cumplir sus actividades. Al menos en un inicio, el Tesla Bot sería capaz de llevar consigo una carga de hasta 20 kilogramos, y podría moverse a una velocidad máxima de 8 km/h. Nada mal para ser un robot.





Evidentemente, el Tesla Bot estará preparado con múltiples sistemas internos tanto de hardware como de software para ser eficiente en el día a día. Por ejemplo, sus manos pueden comportarse como las de los humanos para sujetar objetos. Además, cuenta con 40 actuadores electromecánicos, los cuales funcionan como una especie de articulaciones para facilitar sus movimientos.



El peso del Tesla Bot es tan "liviano" porque se emplearán materiales ligeros, pero sin descuidar su resistencia y durabilidad, dijo Elon Musk. El Tesla Bot tendrá un "cerebro" bastante similar al que hace posible al Autopilot de sus coches eléctricos. Integra su propia computadora FSD (Full Self-Driving) y cámaras para desplazarse de manera autónoma. Estas últimas se ubican en la cabeza, por ello se puede apreciar un material transparente a su alrededor. Por otra parte, en lugar del rostro se ubicará una pantalla para mostrar información. El Tesla Bot, al igual que los coches con el mencionado sistema de conducción asistida, se apoya en las redes neuronales para identificar los objetos que le rodean y reaccionar a ellos de la forma más natural posible. Incluso tiene un sistema de simulación y un conjunto de herramientas para aprender de manera constante.



El objetivo de Tesla, de acuerdo a Elon Musk, es tener listo el primer prototipo del Tesla Bot durante 2022. Suponiendo, claro, que no surge ningún obstáculo inesperado en el camino. ¿Estás preocupado porque el Tesla Bot podría liderar la rebelión de las máquinas y el ascenso de Skynet? Tranquilo, Musk asegura que es un robot amigable con los humanos.