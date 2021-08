Vacunas de Astra y Pfizer pierden efectividad contra Delta

Por Bloomberg



Las vacunas contra COVID-19 de Pfizer y AstraZeneca son menos efectivas contra la variante delta, mostró un estudio a gran escala del Reino Unido en resultados que pueden impulsar la aplicación de vacunas de refuerzo para personas completamente vacunadas.



La vacuna de ARN mensajero de Pfizer y BioNTech perdió efectividad en los primeros 90 días después de la vacunación completa, aunque esa inyección y la que hizo AstraZeneca aún fueron capaces de evitar la mayoría de las infecciones por coronavirus. Cuando las personas vacunadas se infectaron con delta, sin embargo, tenían niveles similares de virus en sus cuerpos que aquellos que no habían recibido sus inyecciones, lo que respalda una evaluación reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.



Es probable que los resultados alimenten las llamadas para dar inyecciones de refuerzo a los que están completamente vacunados, incluso cuando los países de todo el mundo todavía carecen de suficiente suministro para inyectar las primeras dosis. Estados Unidos señaló el miércoles que los estadounidenses que recibieron ambas dosis de la vacuna de ARNm de Pfizer-BioNTech o Moderna podrán recibir una tercera después de ocho meses. Las autoridades del Reino Unido todavía están decidiendo en qué medida se deben administrar los refuerzos. En Israel, que comenzó a administrar terceras dosis de Pfizer-BioNTech este mes, los resultados iniciales muestran que han sido 86% efectivas para personas mayores de 60 años.



La encuesta del Reino Unido, realizada por la Universidad de Oxford y la Oficina de Estadísticas Nacionales y publicada el jueves en una preimpresión, analizó más de 3 millones de pruebas de PCR de una muestra aleatoria de personas para obtener una imagen detallada de los patrones de infección, ya que delta se convirtió en la variante dominante en este año.



“Estamos viendo aquí los datos del mundo real sobre el rendimiento de dos vacunas, en lugar de los datos de los ensayos clínicos, y todos los conjuntos de datos muestran cómo la variante delta ha mitigado la eficacia de las inyecciones de Pfizer y AstraZeneca”, apuntó Simon Clarke, profesor asociado de microbiología celular en la Universidad de Reading.



Aproximadamente cuatro meses y medio después de la segunda dosis, la inyección de Pfizer probablemente estará a la par con la de Astra en la prevención de infecciones con una alta carga viral, dijo Koen Pouwels, investigador principal de Oxford que ayudó a dirigir el estudio. No hubo una diferencia estadísticamente significativa en la efectividad del disparo de Astra a lo largo del tiempo.



Estos resultados arrojan más dudas sobre la posibilidad de lograr la inmunidad colectiva a través de la vacunación, advirtió Sarah Walker, profesora de estadística médica y epidemiología en Oxford, quien ayudó a dirigir el estudio. “La esperanza era que las personas no vacunadas pudieran protegerse vacunando a muchas personas”, dijo Walker. “Los niveles más altos de virus que estamos viendo en estas infecciones en las personas vacunadas son consistentes con el hecho de que las personas no vacunadas simplemente van a tener un mayor riesgo, me temo”.



Una pieza importante del rompecabezas que aún falta son los datos que muestran cuánto continúan protegiendo las vacunas contra las hospitalizaciones y los casos graves de COVID a lo largo del tiempo, dijo Penny Ward, profesora visitante de medicina farmacéutica en el King’s College de Londres, que no participó en el estudio. Los hallazgos también pueden respaldar la administración de una dosis de refuerzo de la vacuna de ARNm a las personas que recibieron la vacuna Astra, que usa una tecnología diferente, dijo Ward en un comunicado. También exhiben la necesidad de mejores tratamientos de COVID, dijo.



“Ninguna vacuna es completamente protectora contra la infección con la variante delta”, dijo Ward. “La baja incidencia de hospitalización observada hasta la fecha sugiere que, en este sentido, al menos, las vacunas están protegiendo a las personas de desarrollar COVID grave”.