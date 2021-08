Ensayo de SolarCity de Elon Musk se acerca a su final con US$2.000 millones en juego

Por Bloomberg



Elon Musk ha intentado convencer a un juez de Delaware de que solo estaba haciendo su trabajo cuando sentó las bases para que Tesla Inc. comprara el proveedor de energía SolarCity en 2016.



Ahora, un juicio de dos semanas sobre el papel del director ejecutivo multimillonario en la transacción de US$2.000 millones debe concluir el lunes, y el juez Joseph Slights III debe decidir si Musk, quien era el presidente de la compañía solar y el mayor accionista en ese momento, se retiró adecuadamente del trato para evitar conflictos de intereses.



El último testigo programado, el antiguo aliado de Musk y compañero director de Tesla, Antonio Gracias, será interrogado sobre el papel del CEO de 50 años en la adquisición. Los accionistas que demandaron a Musk dicen que la compra se vio afectada por su influencia en su directorio y sus vínculos con la compañía solar. Además de su propio papel allí, su director ejecutivo era Lyndon Rive, su primo. El juez, que está escuchando el caso complejo sin un jurado, puede tomar meses para decidir si hace que Musk busque en su bolsillo y devuelva el dinero que Tesla pagó por SolarCity. Hasta ahora, se ha centrado en la recusación de Musk, cuestionando extensamente a la presidenta de Tesla, Robyn Denholm, el mes pasado sobre su conocimiento de las actividades de Musk mientras los miembros de la junta recopilaban información sobre el acuerdo.



"A partir de la evidencia, parece que hubo algunas discusiones entre el Sr. Elon Musk y el Sr. Rive fuera del proceso de la junta", dijo Slights, según una transcripción del juicio.



“No me sorprende, para ser honesto”, respondió Denholm, “pero sé que no afectó a lo que fue la negociación, porque Elon nunca me habló sobre lo que pensó que deberíamos - ya sabes, si deberíamos tomar algo en cuenta o no tener algo en cuenta ".



Denholm testificó que Musk y Gracias fueron "excusados ​​de las votaciones, en términos de la junta", pero agregó que "en realidad les dimos la bienvenida, en términos de aportes, en algunas deliberaciones". Musk, quien estuvo en el estrado durante dos días y fue el primer testigo, negó haber jugado un papel sustancial en la compra de SolarCity y señaló que Denholm, como director principal de Tesla en el acuerdo, fijó el precio y los términos.



“Participé activamente en el suministro de materiales a la junta necesarios para tomar una decisión”, dijo a la corte. "Creí que ese sería mi deber". Como la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de aproximadamente US$195.000 millones, Musk todavía estará en muy buena forma si pierde el caso y debe devolver cientos de millones, o incluso los US$2.000 millones completos, al fabricante de vehículos eléctricos. Y no es probable que una decisión adversa transforme la forma en que opera, dijo Larry Hamermesh, profesor de derecho de la Universidad de Pensilvania y experto en derecho corporativo de Delaware.



"No creo que una pérdida en este caso vaya a cambiar de inmediato la personalidad de Elon Musk o su enfoque de los problemas de gobierno corporativo", dijo Hamermesh. “La gente incumple sus obligaciones fiduciarias todo el tiempo y tiene que pagar por ello. Para algunas personas, es solo el costo de hacer negocios ".



Slights ya ha dicho que Musk, a pesar de tener una participación mucho menor que la mayoría en Tesla, actualmente del 17%, utilizó su personalidad "visionaria" y sus vínculos con otros directores de Tesla para allanar el camino del acuerdo. Una pregunta central que el juez debe resolver es si, como el mayor accionista de Tesla, Musk dominaba tanto la junta que la aprobación final era una conclusión inevitable.



En un período colorido y a veces irreverente en el estrado de los testigos, Musk testificó que trató de ayudar a la junta mientras sopesaba el trato, pero nunca trató de aplastarlo.



"Para ser honesto, no quiero ser el jefe de nada", le dijo a Slights. “No quiero ser CEO. Traté de no ser CEO de Tesla, pero tenía que hacerlo o moriría. Prefiero ser un jefe. Soy ingeniero." Musk reconoció haber ayudado a contratar abogados para guiar la adquisición a través de la confirmación de la junta y la celebración de reuniones semanales para encender un fuego bajo el proceso de debida diligencia. Además, dijo que la compañía solar tenía una base financiera sólida, pero escribió internamente que necesitaba resolver su "crisis de liquidez". Resultó que SolarCity tenía una hemorragia de efectivo y estaba en peligro de incumplir con su deuda.



Pero desestimó las acusaciones de irregularidad, ya que se recusó de las deliberaciones sobre el acuerdo y se le excluyó del voto de aprobación final de los directores de Tesla.



Puede que eso no haya sido suficiente, dijo Charles Elson, profesor de la Universidad de Delaware que estudia el comportamiento de la junta y es director del Centro Weinberg de Gobierno Corporativo de la escuela. Los directores en conflicto deben salirse completamente de un trato para liberarlo incluso de una pizca de influencia, dijo.



“Cuando se tiene un controlador como el Sr. Musk involucrado en la organización de una adquisición y reuniendo la información que la junta usará para aprobarla, se plantean serias dudas sobre la independencia de todo el proceso”, dijo Elson.



Son esas preguntas que plantearon los demandantes, apuntando a un fallo de la Corte de Cancillería de 2020 que critica a los directores recusados ​​por no retirarse por completo del proceso de adquisición.



El tema del control estará en el aire, como testifica Gracias, director de la firma de inversión tecnológica Valor Equity Partners, el lunes. Gracias fue uno de los primeros inversores en Tesla y también poseía acciones de SolarCity. Está previsto que deje la junta en octubre.



Entre las preguntas del juez para Denholm estaba si ella tenía "una idea clara de cómo iba a funcionar la recusación" en el acuerdo de SolarCity. La ex ejecutiva australiana de telecomunicaciones dijo que había prohibido a Musk y Gracias cualquier voto "en términos de que la transacción se realice o no, y también del precio".



Muchas de las reuniones fueron por teléfono, testificó Denholm, “pero cuando llegábamos al punto en el que habíamos discutido los asuntos, necesitábamos aportaciones de Elon o Antonio en el aspecto técnico o algo por el estilo, entonces les pedíamos que se fueran. "