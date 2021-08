LaLiga Impulso, el proyecto apoyado por 38 clubes para conseguir apoyo financiero con CVC

Por ESPN



LaLiga sacó adelante su acuerdo de 'LaLiga Impulso' con el apoyo de la práctica totalidad de los clubes, después de una asamblea maratónica en la que el proyecto fue apoyado por 38 de los equipos profesionales, votando en contra Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao y otro club no conocido (la votación fue secreta) y que provocó una indiscutible "satisfacción" en el presidente de LaLiga Javier Tebas.



"Este es un acuerdo estratégico para revitalizar nuestra competición y los clubs con el objetivo de hacer una Liga mucho más competitiva”, explicó el dirigente, quien confirmó que se incluyó con CVC una cláusula "que permite a los clubes que no están contentos, y los que están en contra, que no hagan disposición del importe que les toca". "Cuanto mejor le vaya al fondo y más valor tenga... más ganarán los clubes”, avisó Tebas, quien dejó claro que la intención es que CVC "gane mucho porque eso beneficiará directamente a los clubs y lo hará a corto plazo. Hay que tener visión empresarial".



"Con CVC se ha considerado que era lo mejor incluir esa cláusula para tener más consenso”, sentenció el presidente de LaLiga, quien no se mostró preocupado por la amenaza judicial del Real Madrid: "Eso de las medidas cautelares y demás, si es que ocurre, no creo que pase porque ha habido un apoyo masivo y sería de cualquier modo exagerado". Tebas, quien relató que esa "inyección de capital nos dará mucho crecimiento a todos los clubes", interpretó el voto contrario de Barça y Real Madrid "en clave Superliga. Ahí se ve que no les interesa una Liga potente y se entiende su voto en contra".



"No hemos vendido nada a CVC”, se apresuró a aclarar el presidente de la patronal, advirtiendo que la gestión de los derechos audiovisuales "sigue en manos de LaLiga. El fondo pone ese dinero para que aumente el valor y se lleva un porcentaje, simplemente... Hay que entender que CVC no viene al rescate, en absoluto. Los clubes solo pueden destinar el 15% para deudas y 15% para jugadores, de forma inmediata".

Superliga

Tebas se mostró convencido de que en breve el Real Madrid concretará su amenaza de llevar el acuerdo a los tribunales. “Al quedar fuera y no ceder su parte, ahora será más complicado que sus demandas prosperen”, aseguran fuentes de LaLiga. “Hemos considerado con CVC que era lo mejor para tener más consenso. A última hora hemos incluido una cláusula que permite a los clubes disconformes a no participar. A pesar de eso han votado en contra. Su postura está en clave Superliga. Al Madrid y al Barça no les interesa una liga potenciada”, denunció Tebas y publicó El País.



La Asamblea destiló el clima guerra civilista que reina en el fútbol español desde su inicio. El primer punto tratado fue el impacto negativo que la Superliga tendría sobre la Liga. Los representantes del Madrid y el Barça asistieron a la exposición del informe de la consultora KPMG sobre los efectos que puede tener sobre la competición doméstica el proyecto que aún confían en sacar adelante los dos grandes clubes del fútbol español. “Según el informe con la Superliga podría haber perdidas de más de 1.000 millones por temporada y el valor de los clubes se devaluaría en unos 900 millones de euros, lo que significaría el cierre de la competición”, advirtió el presidente de la patronal.



La exposición de los supuestos perjuicios que causaría la Superliga caldeó el ambiente. Una vez que comenzó la explicación del acuerdo con CVC antes de votarlo, tanto el Real Madrid como el Barcelona y el Athletic expresaron su disconformidad. El club vasco también difundió una nota para explicar a sus aficionados su renuncia a formar parte del acuerdo. “El fondo recupera su inversión en 10 años y los clubes necesitamos 50 temporadas. Además de hipotecar algo nuestro, con una enorme rigidez en las obligaciones con los fondos y falta de flexibilidad para utilizarlos, renunciamos a unos ingresos de derechos audiovisuales sobre los que tenemos plena capacidad de gestión a día de hoy”, rezaba el escrito del Athletic, que además apuntaba a la precipitación: “No compartimos el momento, un 12 de agosto, a horas del inicio de la temporada, y alterando las reglas del mercado a 19 días de su cierre. Un proyecto estratégico a 50 años no deber ser prisionero de urgencias”.



Los claves del acuerdo

- El fondo CVC proponía aportar a LaLiga 2.668 millones de euros a cambio del 10,95% de sus beneficios a lo largo de los próximos 50 años. Al descolgarse cuatro clubes del acuerdo, la cantidad quedaría en unos 2.100 millones, a cambio de algo menos del 9% de los beneficios.



- LaLiga presta a los clubes el 90% del importe aportado por CVC a un interés muy bajo y con un plazo de devolución de 40 años.



- Del dinero que recibirá cada club, el 70% debe dedicarlo a infraestructuras, el 15% a liquidar deuda y el 15% restante puede usarlo para aumentar su tope salarial los próximos tres años.



- El dinero se repartirá entre los clubes guardando la proporción de los ingresos televisivos que hayan recibido entre 2016 y 2020. Con este criterio, el Barcelona recibiría 253 millones; el Real Madrid, 241 si decidieran acogerse al plan; el Atlético, 181; el Sevilla, 119 y el que menos, el Elche, 10.