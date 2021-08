Google bajará salarios a empleados que realizan home office

Por Reuters



Google está generando indignación entre algunos de sus empleados, después de plantear una reducción salarial para quienes decidan realizar home office de manera permanente. La calculadora de salarios de Google, con esta nueva adecuación, podría afectar más a quienes viven lejos de la sede de esta empresa global. Y, de hecho, algunos están considerando trasladarse durante dos horas a las oficinas, antes de aceptar una reducción en sus ingresos.



Se trata de un experimento que se lleva a cabo en Silicon Valley, por lo cual, de concretarse, podría marcar una tendencia para otros grandes empleadores. De hecho, Facebook y Twitter ya recortaron el sueldo de sus empleados remotos, cuando éstos se mudan a áreas menos costosas. En este mismo sentido, Google ofrece a sus empleados una calculadora que les permite ver en cuánto se reduciría su salario por mudarse a otro lugar más barato, con el objetivo de trabajar permanentemente vía remota. Reuters accedió a esta calculadora y comprobó que, en la práctica, algunos empleados remotos podrían experimentar un recorte salarial sin necesidad de cambiar su dirección. Esta política golpearía especialmente a quienes viajan largas distancias para llegar a la oficina.



Un empleado de Google, quien pidió mantener el anonimato, se traslada a la oficina de Seattle desde un condado cercano. Los traslados le llevan dos horas, pero, según la herramienta Work Location de Google, su sueldo se reduciría en un 10% si trabaja desde casa a tiempo completo. Entonces, dijo a Reuters que preferirá realizar el viaje a las oficinas antes de ver reducido su ingreso. Más aún cuando, enfatizó, se trata de un recorte equivalente a su último aumento: “No trabajé duramente para ser ascendido y luego aceptar un recorte salarial”, indicó para Reuters.



"Nuestros programas de remuneración siempre se han determinado en función de la ubicación, y siempre pagamos lo máximo del mercado local en función del lugar desde el que trabaja el empleado", dijo un portavoz de Google, añadiendo que la remuneración variará de una ciudad a otra y de un estado a otro.



Sin embargo, entrevistas con empleados de Google indican recortes salariales de hasta el 25% por trabajar a distancia si se abandona San Francisco por una zona del estado casi igual de cara, como Lake Tahoe.



Jake Rosenfeld, profesor de sociología en la Universidad de Washington que investiga la determinación salarial, dijo que la estructura salarial de Google genera alarmas sobre quién sentirá los impactos con mayor intensidad, incluidas las familias.



"Lo que está claro es que Google no tiene a hacer esto", dijo Rosenfeld. "Google les ha pagado a estos trabajadores el 100% de su salario anterior, de facto. Por lo tanto, no es que no puedan pagar a sus trabajadores que eligen trabajar de forma remota lo mismo que están acostumbrados a recibir". Las capturas de pantalla de la calculadora de sueldos interna de Google, vistas por Reuters, muestran que una empleada que vive en Stamford, Connecticut, a una hora de la ciudad de Nueva York en tren, recibiría un 15% menos si trabajara desde casa, mientras que un colega de la misma oficina que vive en la misma ciudad de Nueva York no vería recortes por trabajar desde casa. Las capturas de pantalla mostraron diferencias del 5% y el 10% en las áreas de Seattle, Boston y San Francisco.



La calculadora indica que utiliza áreas estadísticas metropolitanas de la Oficina del Censo de EE. UU. O CBSA. Stamford, Connecticut, por ejemplo, no está en la CBSA de la ciudad de Nueva York, aunque muchas personas que viven allí trabajan en Nueva York.



Un portavoz de Google dijo que la empresa no cambiará el salario de un empleado por el hecho de que pase de trabajar en una oficina a hacerlo de forma totalmente remota en la ciudad donde se encuentra la oficina. Los empleados que trabajen en la oficina de Nueva York cobrarán lo mismo que los que trabajen de forma remota desde otra localidad de Nueva York, por ejemplo, según el portavoz. Google no abordó específicamente la cuestión de los trabajadores de zonas como Stamford.