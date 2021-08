Directora de Huawei intenta frenar juicio

Por La Prensa (Panamá)



Abogados de la directora financiera de Huawei Technologies Co. hicieron un último intento para que un tribunal canadiense rechazara una solicitud de extradición de Estados Unidos (EEUU), a la par que Pekín intensifica la presión sobre Ottawa con una serie de fallos en casos penales contra ciudadanos canadienses.



La defensa de Meng Wanzhou argumenta que permitirle enfrentar cargos de fraude en Nueva York alentaría demandas indebidas por parte de las autoridades estadounidenses.



EU “no está a cargo de vigilar el mundo”, y detener la extradición era la única forma de remediar los presuntos abusos cometidos por las autoridades estadounidenses y canadienses, dijo el abogado Tony Paisana a una jueza en Vancouver.



“La mala conducta de este tipo no se puede tolerar nunca, ya que hacerlo es condonar, tal vez incluso invitar, a conductas similares”, dijo Paisana a la jueza principal asociada Heather Holmes en la Corte Suprema de Columbia Británica.



Meng lleva luchando contra la extradición desde su arresto en Vancouver a pedido de EU hace dos años y medio. Fiscales estadounidenses afirman que Meng le mintió a HSBC Holdings Plc sobre las operaciones de Huawei en Irán como parte de un plan para violar las sanciones comerciales de EEUU.



El Partido Comunista considera que su caso es un ataque por motivos políticos contra uno de sus principales gigantes de la tecnología.



En China, un tribunal condenó al canadiense Michael Spavor a 11 años de prisión por espionaje el miércoles, unas 24 horas después de que se confirmara la pena de muerte de un conciudadano condenado por tráfico de drogas. El Gobierno canadiense condenó las medidas, y el máximo diplomático estadounidense en Pekín calificó la situación de “intento descarado de utilizar a seres humanos como palanca de negociación”.



“No creo que sea una coincidencia” que esté pasando todo esto ahora mientras suceden cosas en Vancouver”, dijo el embajador canadiense Dominic Barton a periodistas en China.



Spavor, que organizó viajes a Corea del Norte, se enfrentó a un juicio en marzo por acusaciones de que robó y proporcionó ilegalmente secretos de Estado a otros países. Fue detenido junto con Michael Kovrig —analista de International Crisis Group con sede en Hong Kong y exdiplomático canadiense— días después del arresto de Meng a fines de 2018. Está encarcelado desde entonces.



Los canadienses dijeron que no han recibido ninguna indicación sobre el momento del veredicto de Kovrig. Las personas condenadas por violaciones graves de la sección de la ley citada por las autoridades chinas enfrentan de 10 años a cadena perpetua.



Estos procedimientos legales en China plantean un gran desafío para el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, justo días antes de que convoque elecciones para septiembre.