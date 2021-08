Los negocios de Messi fuera de las canchas suman US$130 millones por año

Por La República (Colombia)



Entre el grupo de atletas de alto nivel en el mundo, hay dos personas que son unas máquinas para hacer dinero no solo por su rendimiento deportivo, sino también por los millones que hay detrás de su nombre y el fondeo de empresas.



En este grupo, el primero es el peleador Conor McGregor, y le sigue el 10 argentino, Lionel Messi. (El primero con movimientos al año de más de US$180 millones, y el ahora nuevo fichaje del París Saint-Germain con US$130 millones).



Pero estos días es claro que el mundo deportivo está con sus ojos sobre Messi, y no es para menos, se trata del jugador más valioso del fútbol, quien hoy se cotiza en US$93,7 millones, quien de hecho en su mejor momento llegó a costar en US$210 millones). Leo ahora tendrá cada año ingresos asegurados, mientras esté con el PSG, con un salario que algunos calculan en US$47 millones, es decir que por minuto estará recibiendo US$90; sin contar con que hay otros que aseguran que el salario podría ser aún mayor. Pero históricamente el jugador más caro del mundo, también es uno de los que mejor ha movido su fortuna. Solo por el lado de bienes raíces en su natal Argentina tiene un proyecto urbanístico, un edificio adicional en Rosario, y construcciones que todas suman más de US$30 millones en inversiones.



Fuera de su país de origen, en Europa también tiene capital en restaurantes de lujo que se calculan como activos de más de US$5 millones, y US$15 millones más por sus exclusivos hoteles con su cadena MIM Hotels.



Algunos negocios más “modestos” son su marca deportiva que se mueve con una tienda The Messi Store y su patrocinio de por vida con Adidas.