El glifosato lastra el segundo trimestre de Bayer

POR AFP

El grupo químico alemán Bayer informó el jueves de una pérdida neta de 2.300 millones de euros (2.700 millones de dólares) en el segundo trimestre de 2021, vinculada a los procesos judiciales en Estados Unidos contra el glifosato.

Las pérdidas están relacionadas con las "provisiones adicionales" de 4.500 millones de dólares anunciadas a finales de julio, "constituidas para los juicios" contra ese controvertido herbicida, informó la empresa en un comunicado.

A nivel del beneficio operativo preliminar (EBIT), el grupo también está luchando con una pérdida de casi 2.300 millones de euros (2.700 millones de dólares).

Bayer también anunció el jueves la adquisición del grupo americano Vividion, una biotécnica especializada en técnicas innovadoras de tratamientos contra el cáncer.

La operación podría alcanzar los 2.000 millones de dólares. De ellos, 1.500 millones de dólares pagados ahora y "500 millones de dólares pagados por cuotas, según el rendimiento".

Esta adquisición "fortalece las capacidades de Bayer en el descubrimiento de medicamentos", explicó el grupo.

Además, la compañía elevó sus previsiones de ventas anuales a 43.000 millones de euros (50.000 millones de dólares), frente a los 41.000 millones de euros (48.000 millones de dólares) anunciados anteriormente.

Sin embargo, Bayer sigue afrontando una serie de procesos en Estados Unidos, a los que ha tenido que dar cara desde que adquirió en 2018 la agroquímica americana Monsanto, productora del herbicida Round'Up.

El glifosato podría ser cancerígeno, según lo ha señalado el Circ, una institución proveniente de la OMS.

El grupo, que ha rebatido este atributo del producto, firmó en junio de 2020 un importante acuerdo por más de 10.000 millones de dólares para liquidar estos procedimientos.

Pero un juez de Estados Unidos rechazó en mayo una parte de ese plan, destinado a limitar el costo de futuras demandas colectivas contra el producto.

En su oferta, el gigante alemán planeaba apartar hasta 2.000 millones de dólares para remediar futuras demandas, una cantidad considerada insuficiente por un juez estadounidense.

Según él, este arreglo no protege suficientemente los intereses de las personas que utilizaron el Round'Up antes de febrero de 2021 y todavía no fueron diagnosticadas con un linfoma no Hodgkin (cáncer del sistema linfático).