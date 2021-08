Lionel Messi se va tras 20 años y el Barça ya no “gastará” US$118 millones anuales por él

Por lifeandstyle.expansion.mx

Lionel Messi no seguirá más en el FC Barcelona, el club comunicó que no se renovará el contrato del argentino tras 20 años en la institución. "A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española).

Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club.

“El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional", comunicó la escuadra culé.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende

Lionel Messi deja Barcelona como el mejor jugador de su historia, con el cuadro azulgrana disputó 778 juegos, marcó 672 y repartió 305 asistencias. Y no solo eso, también llenó su vitrina de muchos trofeos, 35 en total ganó el argentino que debutó en 2004 a la orden de Frank Rijkaard.

También supo ganar premios individuales, en los que destacan sus seis Balones de Oro, siendo el jugador que más veces lo ganó en la historia.

La relación profesional de Lio con el Barcelona inició un 16 de octubre de 2004 y finalizó hoy 5 de agosto de 2021 (aunque su contrato expiró desde el 30 de junio) con la confirmación de que su contrato no seguirá más en esta institución.

¿Cuánto ganaba Lionel Messi con el Barcelona?

Un jugador único y extremadamente costoso para los términos de la industria y del Mundo real. Preliminarmente se habló a partir de los datos del portal Football Leaks aseguró que el rosarino percibía por temporada US$118 millones, pero esa no era la cifra más reveladora.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

El diario español El Mundo, reveló que su contrato por los últimos cuatro años, entre 2017 y este verano de 2021 se pactó por US$656 millones, es decir unos US$163 millones anuales. Estos pudieron ser entre fijos y variables. La filtración de esa información en su momento tenía la intención de proceder legalmente contra El Mundo por dar a conocer estas cifras.

En ese reporte se dio a conocer la existencia de dos primas: una por aceptar la renovación, que asciende a US$136 millones, y una más en concepto de fidelidad, que suma US$92 millones, singularmente alta tomando en cuenta que existe una cláusula de escape por la que el jugador puede fichar en cualquier otro club al final de cada temporada hasta este 2021.

¿Cuánto dinero generaba al Barcelona?

Para parte del equipo de Messi estas negociaciones y arreglos con el club eran fundamentales y la filtración de estos datos no representan menos de lo que el 10 merecía y producía para la institución. “A nosotros no nos molesta que se conozca lo que gana Leo. Todo el mundo sabe cómo se lo gana. Además, él lo genera”, declararon fuentes cercanas al argentino, publicó El País.

“Messi es la parte fundamental de los ingresos atípicos del Barça. Si analizamos cuánto dinero genera para el club, la cifra está entre 325 y 350 millones. Si su salario bruto es de 165, como mínimo el Barça tiene 180 millones de beneficio”, explicó Marc Ciria, quien es financiero y socio fundador de Diagonal Inversiones, responsable económico en la candidatura de Joan Laporta en 2015.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal

Las cifras han sido coincidentes con los que el área de márketing del Barça, que estima que las ganancias de Messi dentro de la escuadra significaron un poder económico entre el 20% y 30% del presupuesto.

¿Cuánto vale Lionel Messi en 2021?

La lista que dio a conocer a principios de 2021 el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), el delantero argentino se encuentra fuera del top 10 de los jugadores más caros cotizados en Europa. Este estudio colocó a la ”Pulga” en el lugar 97, puesto que su valor de mercado asciende a US$64 millones.