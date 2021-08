Chile anuncia instalación de dos plantas de Sinovac para producción de vacunas

Por AFP



"Hoy es un día muy feliz y muy importante para Chile", dijo el ministro de Salud, Enrique Paris, en la ceremonia en que se confirmó la instalación en Santiago de una planta de "rellenado" de vacunas, y de otra en la ciudad de Antofagasta, en el norte de país, que será de investigación y desarrollo.



Con una inversión de US$60 millones, se espera que comience a operar el primer trimestre del próximo año, para poder exportar vacunas al resto de los países de América Latina.



"Sinovac viene a Chile para que el centro neurálgico, para que el centro principal de producción de vacunas para Latinoamérica esté ubicado en nuestro país", señaló el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, cuya casa de estudios hizo una alianza con el laboratorio chino que permitió la rápida llegada de estas vacunas.



"La urgencia de la pandemia requiere un trabajo acelerado en términos de manufactura de vacunas", dijo de su lado Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia de la Universidad Católica.



El ministro de Economía de Chile, Lucas Palacios, afirmó de su lado que habrá una capacidad de producir unas 50 millones de vacunas al año. No sólo de Coronavac, que se usa para prevenir los contagios de coronavirus, sino también para enfermedades como la influenza y la hepatitis B, entre otras.



Chile dejó hace casi dos décadas de producir vacunas, y para enfrentar la pandemia de coronavirus se anticipó a negociar contratos que hoy le permiten tener a poco mas del 60% de la población total vacunada con ambas dosis.



Hasta hoy Chile ha recibido un total de 29.299.534 dosis de vacunas. De ellas, casi 20 millones corresponden a Sinovac y 6.889.350 al laboratorio Pfizer-BioNtech. El resto son de CanSino y AstraZeneca.



Un estudio de efectividad de las vacunas elaborado por el Ministerio de Salud de Chile -difundido el martes tras seis meses del inicio del programa de vacunación masiva- mostró una caída en la efectividad para prevenir el coronavirus sintomático de las vacunas Coronavac y Pfizer, pero no así en las hospitalizaciones, ingreso a las unidades de cuidados intensivos y muertes.



En base a esta información, Chile estudia poner una tercera dosis de refuerzo en una fecha que aún es no anunciada por las autoridades, mientras goza de una caída en los niveles de nuevos contagios.



Este miércoles, se reportaron 674 nuevos infectados y 31 fallecidos, para totalizar 1.619.183 de contagiados y 35.671 fallecidos confirmados desde el primer caso detectado en el país en marzo de 2020.