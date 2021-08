Avianca trabaja en reconfigurar sus cabinas de pasajeros

Por La República

Avianca acelera la reconfiguración interior de sus aviones, la cual tiene como propósito mantener la diferenciación del producto dependiendo de la talla adquirida, ofrecer un mayor número de sillas por avión, todas nuevas, y consolidar la oferta de Vuela a Tu Medida.

Con este proyecto, se pondrán a la venta 20% más de sillas por avión y la eficiencia que esto representa se verá reflejada de manera permanente en precios más bajos.

Por una parte, se cambiará la configuración de la flota existente de aviones A320 y además se incorporarán aviones adicionales que también entrarán paulatinamente al proceso de cambio de su interior.

El primero de estos aviones empezará a operar la primera semana de agosto y volará solo en rutas del doméstico Colombia. Es fundamental resaltar que estas aeronaves adicionales aun no cuentan con los ajustes definitivos de las cabinas y que en algunos casos también tienen diferencias con el look and feel actual.

La aerolínea prevé que la transformación de las cabinas, tanto de los aviones entrantes como de los existentes, se completará hacia fin de 2022. Entre tanto, operará, de manera transitoria, con configuraciones de cabina distintas a las actuales, tanto en número de sillas, espacio y diseño.

Mientras se homologa el interior de los aviones, los viajeros de clase ejecutiva podrán encontrarse con una configuración similar a la llamada ejecutiva europea, bloqueo de asiento del medio.

Estos viajeros mantendrán los beneficios de esta categoría: acceso a los Avianca Lounges, acumulación de millas a través de LifeMiles, la posibilidad de tener más piezas de equipaje, y desabordaje prioritario.

“Con la incorporación de esta flota y la nueva configuración de nuestros aviones, continuaremos brindando a nuestros clientes más sillas a precios más competitivos, al mismo tiempo que seguimos avanzando en la ampliación de la red de rutas y una mayor oferta en los mercados.

Si bien en la primera fase los clientes podrán ver configuraciones de asientos distintas, ésta será una etapa de transición en tanto terminamos de unificar nuestros diseños finales”, aseguró Francisco Raddatz Cárdenas, vicepresidente de Flota de Avianca Holdings.