Elon Musk: Ir a la universidad no vale la pena más que para divertirse

Por Expansión



Ir a la universidad no vale la pena, a menos que quieras divertirte. Esto es lo que opina Elon Musk, CEO de Tesla, y hay buenos datos que respaldan su postura. Y no solamente por el hecho de que ya se pueden aprender muchas cosas sin acudir a las aulas, sino también porque cada vez vale menos la pena el costo financiero de estudiar en las mejores universidades.



Elon Musk constantemente recuerda que para trabajar en sus empresas no hace falta un título universitario, sino simplemente saber sobre Inteligencia Artificial y poder aplicar esos conocimientos para generar innovaciones. Pero el problema puede ser más profundo, en Estados Unidos, menos de la mitad de los graduados menores de 25 años trabaja en algún puesto donde se requiera un título.

¿Vale la pena invertir en una licenciatura?

Lo peor es que la educación de un miembro de una familia, en Estados Unidos, le cuesta al hogar hasta el 40% de los ingresos, sin que esto signifique una garantía para un buen empleo en el futuro cercano.



En México, algunas carreras tienen un mejor retorno sobre la inversión que otras. De acuerdo con el análisis del IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad), Medicina, finanzas, ciencias políticas e ingeniería y construcción son las carreras con mayor tasa de retorno. “El retorno sobre la inversión mide la relación entre el costo de estudiar una carrera y el incremento salarial que genera”, define el IMCO.



En contraste, carreras como Bellas Artes, Terapia y rehabilitación o ingeniería de vehículos de motor están calificadas entre las 10 con mayor riesgo. Esto quiere decir que existe una alta probabilidad de terminar desempleado tras estudiarlas.



Autodidactas vs universitarios

En cambio, mientras las opciones de educación en línea avanzan, tanto por su oferta como por su bajo costo, muchos jóvenes terminan por adquirir habilidades para el trabajo de manera autodidacta. No obstante, terminar una carrera universitaria implica también esfuerzo, disciplina y diversión, como dice Elon Musk.



Pero esta diversión, a su vez, supone la creación de relaciones personales y profesionales muy valiosas. Estas últimas ventajas siguen siendo relevantes a la hora de competir en el mercado laboral.



Según Elon Musk, para contratar a alguien, toma en cuenta la creatividad y habilidad para la innovación, antes que los logros académicos. Además, desdeña la importancia de la verticalidad de las órdenes, permitiendo que los colaboradores tomen acción para desarrollar una idea sin necesidad de pedir autorización.



De cualquier manera, si alguien cuenta con esas habilidades y, además, un título universitario, posiblemente se encuentre en ventaja contra otros candidatos.