Scarlett Johansson demanda a Disney por estreno de 'Black Widow'

Por AFP



La actriz estadounidense Scarlett Johansson demandó a los estudios Disney por su decisión de estrenar la película de superhéroes Black Widow en línea al mismo tiempo que en los cines, alegando un incumplimiento de contrato que le costó a la estrella hollywoodense millones de dólares, según trascendió este jueves (29.07.2021).



Johansson, una de las estrellas mejor pagadas de Hollywood, tenía derecho a un porcentaje de los ingresos de taquilla de la película de Marvel, según la demanda presentada el jueves ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, California (oeste de EE. UU.).



"No es ningún secreto que Disney está lanzando películas como Black Widow directamente en Disney+ para aumentar los suscriptores y así impulsar el precio de las acciones de la compañía, y que se esconde detrás de COVID-19 como pretexto para hacerlo", dijo el abogado de Johansson, John Berlinski, en una declaración a la agencia AFP.



Originalmente, la película debía estrenarse en la pantalla grande el año pasado, pero se retrasó varias veces debido a la pandemia y finalmente se estrenó este mes simultáneamente en los cines y en línea en el canal Disney+. "Este seguramente no será el último caso en el que el talento de Hollywood se enfrente a Disney y deje en claro que, sea lo que sea que la compañía pretenda, tiene la obligación legal de cumplir con sus contratos", subrayó Berlinski.



Disney carga contra Johansson

Por su parte, Disney criticó la denuncia de Johansson y acusó a la actriz de ignorar el contexto excepcional de la pandemia del coronavirus. En un comunicado recogido por medios estadounidenses, Disney expresó que esta demanda por incumplimiento de contrato no tiene "ningún fundamento".



"Esta denuncia es especialmente triste y angustiante en su cruel indiferencia a los efectos horribles, prolongados y globales de la pandemia del coronavirus", afirmó la empresa y argumentó que "Disney ha cumplido totalmente el contrato de Johansson. Es más, el estreno de Black Widow en Disney+ con un acceso premium ha ampliado significativamente su capacidad de ganar una compensación adicional por encima de los 20 millones de dólares que ha recibido hasta la fecha".



Johansson -también productora de Black Widow- aseguró que había "una promesa" por parte de Marvel, que es propiedad de Disney, de que la cinta tendría un lanzamiento exclusivo en los cines. "Disney era muy consciente de esta promesa, pero aun así dio instrucciones a Marvel para violar su compromiso y, en lugar de eso, lanzar la película en Disney+ el mismo día que llegó a los cines", detalla la demanda, la que podría marcar tendencia en el mundo del entretenimiento en un momento en el que las principales compañías del sector están decantándose por los servicios de streaming para lograr un mayor crecimiento.



Dirigida por Cate Shortland y con Florence Pugh acompañando a Johansson, Black Widow logró 80 millones de dólares en su fin de semana de estreno en los cines de EE. UU. y Canadá, una cifra que le permitió ser el mejor lanzamiento en la gran pantalla desde que empezó la pandemia. La película sumó otros 78 millones de dólares en el mercado internacional.