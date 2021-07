Tokio 2020 representó un desafío mayor para los atletas: angustia y estrés pandémico

Por The Conversation



La primera semana de los Juegos Olímpicos de Tokio ya ha producido algunas actuaciones atléticas increíbles: Maggie Mac Neil ganó una medalla de oro para Canadá en los 100 metros mariposa y las mujeres canadienses han subido al podio de medallas por primera vez en judo, en una competencia que ha presentado desafíos sin precedentes para todos los atletas olímpicos.



Se ha hablado mucho sobre la falta de espectadores en estas Olimpiadas pandémicas, así como sobre los peligros de reunir a miles de atletas muy cerca mientras Tokio se encuentra en estado de emergencia debido a preocupaciones sobre la transmisión del COVID-19. Pero ha habido otros desafíos que enfrentan los atletas que pueden no ser evidentes.



Como alguien que compitió en los Juegos de Verano de 1984, entiendo la preparación que se necesita para llegar a los Juegos Olímpicos y la presión de rendir una vez que llegas allí. Pero lo que hace que estos Juegos Olímpicos sean más notables es el impacto que la pandemia de COVID-19 ha tenido en los atletas durante los últimos 18 meses, no solo en su entrenamiento físico, sino también en su bienestar mental.

Ansiedad e incertidumbre

La sensación de incertidumbre y el futuro imprevisible a causa de la pandemia ha contribuido a una angustia psicológica significativa en los deportistas.



Los atletas de élite informaron incertidumbre sobre su futuro, disminución de ingresos, procedimientos de enseñanza universitarios modificados, instalaciones no disponibles y competencias canceladas como los principales factores de estrés psicológico.



Clarisse Agbegnenou de Francia, medallista de plata en judo en los Juegos Olímpicos de Río 2016, dijo a Eurosport:



“La incertidumbre sobre cuándo podremos entrenar y competir es muy difícil de manejar… me gusta programar las cosas con anticipación. Estar en la niebla realmente me rechazó “.



En el mismo artículo, el psicólogo deportivo Makis Chamalidis dijo que la combinación de aislamiento social y ansiedad conducía a sentimientos de abstinencia y depresión en los atletas.



Un informe de FIFPro, la organización que representa a 65 mil futbolistas profesionales , encontró que la ansiedad y los síntomas depresivos en los futbolistas se habían duplicado desde el comienzo de la pandemia en diciembre de 2020. El principal factor contribuyente fue la preocupación por el futuro en el fútbol.



Otros factores, como estar confinado en casa con un equipo de entrenamiento mínimo, no tener un período de tiempo para regresar a su deporte y al aislamiento social, hicieron que muchos atletas expresaran su ansiedad y estrés en línea y en entrevistas.



El aumento de la angustia emocional se ha correlacionado con la falta de comunicación y apoyo de entrenadores, aficionados, medios de comunicación y otros.



De hecho, durante la pandemia, los psicólogos deportivos informaron una mayor demanda de asesoramiento en línea, además de un mayor diagnóstico de trastornos psicológicos entre los atletas.

El tiempo es crucial para la carrera de los deportistas

El aplazamiento o cancelación de temporadas y eventos clasificatorios resultó en “dolor, estrés, ansiedad y tristeza significativos” en los atletas.



Sport’Aide, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo eliminar la violencia y el abuso en los deportes que afectan a los atletas jóvenes, señala que el tiempo es crucial para las carreras de los atletas.



La mayoría solo compite en uno de los Juegos Olímpicos y es muy poco probable que los atletas compitan después de los 40 años. El aplazamiento de los Juegos Olímpicos puede tener consecuencias nefastas para los atletas dada la limitada longevidad de la carrera de un atleta.



Sport’Aide descubrió que el repentino tiempo libre, el aislamiento y el aumento de los niveles de inactividad, además de los sentimientos de decepción e incertidumbre con respecto al aplazamiento de los Juegos, provocaban ansiedad, malestar psicológico y síntomas depresivos en los deportistas. Los deportistas atribuyeron la falta de actividad física durante la cuarentena como la principal razón del deterioro del bienestar mental.



Además, dado que los atletas olímpicos pasan la mayor parte del tiempo entrenando, la disminución de la actividad física puede haber provocado un déficit de dopamina y endorfinas, lo que resulta en una disminución de la sensación de placer y felicidad.

¿Cómo sobrellevaron la pandemia?

Cada atleta respondió a la pandemia de manera diferente, determinada principalmente por la resistencia y los métodos de afrontamiento de cada individuo.



Inicialmente, se encontró que los profesionales de la salud mental que trabajaban con atletas los alentaban a buscar el apoyo de familiares y amigos. Hacerlo mejoró cosas como una vida sana, comer, dormir y pensar de forma reflexiva.



Después del aplazamiento oficial de los Juegos Olímpicos, cuando los atletas sintieron que todo su arduo trabajo y planificación se volvieron inciertos, las recomendaciones cambiaron para alentar a los atletas a trabajar para fortalecer sus debilidades existentes.



Se fomentaron intervenciones como la atención plena, el establecimiento de objetivos y el replanteamiento a través de medios de video y tele consulta. Sin embargo, no todos los atletas pudieron hacer uso de estas sugerencias porque algunos no tenían el apoyo necesario.



Como resultado, algunos atletas se volvieron inactivos y sin dirección y sufrieron un estrés psicológico sustancial.



Un estudio encontró que las redes sociales pueden promover el bienestar al difundir mensajes positivos, fomentar comportamientos saludables en el hogar y alentar a los atletas a conectarse con familiares, amigos y entrenadores de manera virtual.



Pero también hay desventajas. En particular, ha habido mucha cobertura de noticias negativas sobre la pandemia, lo que ha provocado emociones negativas ,falta de sueño y angustia mental.

Problemas de financiamiento

Los atletas olímpicos entrenan sin parar durante cuatro años antes de competir en los Juegos Olímpicos. Por lo general, los atletas dividieron sus fondos durante esos cuatro años, pero el aplazamiento de los Juegos de Tokio puso a muchos atletas en una situación financiera difícil , lo que resultó en que muchos de ellos no tuvieran un año de financiamiento.



Es un error común pensar que los atletas olímpicos están económicamente bien. La verdad es que la mayoría de los atletas olímpicos no tienen suficiente apoyo financiero y se encuentran participando en trabajos secundarios.



Así que mientras todos seguimos observando y animando a los que compiten en Tokio, ten en cuenta lo que estos atletas han tenido que soportar durante los últimos 18 meses para llegar a estos Juegos Olímpicos únicos.