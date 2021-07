GM demanda a Ford por el uso del nombre BlueCruise en sus autos autónomos

Por Reuters



General Motors y su filial de vehículos autónomos Cruise han presentado una demanda para impedir que Ford Motor utilice el nombre BlueCruise para comercializar su tecnología de conducción autónoma, dijeron las empresas el sábado.



En un comunicado emitido poco después de la medianoche, hora de Detroit, GM dijo que el uso del nombre BlueCruise por parte de Ford infringía la marca comercial Super Cruise de GM, así como la de Cruise. "Aunque GM esperaba resolver el asunto de la infracción de la marca con Ford de forma amistosa, no nos ha quedado más remedio que defender enérgicamente nuestras marcas y proteger el valor que nuestros productos y tecnología se han ganado durante varios años en el mercado", dijo GM en su comunicado.



En la demanda, presentada el viernes, GM dijo que los fabricantes de automóviles habían mantenido "prolongadas discusiones" sobre el asunto, pero no lograron resolver la disputa. En la demanda, GM alega infracción de marca y competencia desleal. El fabricante de automóviles número uno de Estados Unidos ha solicitado al tribunal una orden para prohibir a Ford el uso del nombre BlueCruise y una indemnización por daños y perjuicios no especificada.



Ford calificó la demanda, presentada en un tribunal federal de California, de "infundada y frívola".



"Los conductores llevan décadas entendiendo lo que es el control de crucero, todos los fabricantes de automóviles lo ofrecen, y 'cruise' es la abreviatura común de esta capacidad", dijo Ford en un comunicado. "Por eso se eligió BlueCruise como nombre para la próxima evolución del Control de Crucero Adaptativo Inteligente de Ford".