Guatemalteca BIA Foods compra costarricense Café Volio

Por La Nación



La compañía BIA Foods, de origen guatemalteco, adquirió el 100% de las acciones de la empresa costarricense Café Volio.



Así lo anunció, este martes 20 de julio, la firma de banca de inversión Capital Financial Advisors que actuó como asesor financiero de la empresa nacional.



“BIA Foods es una compañía enfocada en la industria de alimentos en América con un portafolio de marcas de amplia trayectoria. Está conformada por tres unidades estratégicas de negocios: snacks, culinarios y café”, se explica en un comunicado de prensa.



En la información no se detalló el monto de la transacción. Tampoco se indica si la operación ya fue presentada ante la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).



La Ley de Promoción de la Competencia establece que toda transacción de fusión o adquisición cuyos activos de las compañías involucradas superen 30.000 salarios mínimos, es decir, ¢14.000 millones ($22 millones), debe ser autorizada por la Coprocom.



La Nación consultó a la Comisión si el proceso de compra de Café Volio se presentó para análisis de concentración. Sin embargo, no hubo respuesta.



BIA Foods es una empresa latinoamericano que tiene entre sus principales accionistas a The Central America Bottling Corporation (CBC). Posee la representación de marcas como Budweiser, Stella Artois, Corona , Pepsi, 7Up, Güitig y Gatorade, entre otras. Por otra parte, Café Volio fue fundada en 1938 en el Mercado Central de San José por Federico Volio. Posteriormente, la administración pasó a Roberto Sáenz, yerno de Volio.



En 1972, Carlos Bombardelli adquirió la compañía e inició el proceso de distribución del Café Volio.



“Mediante el uso de una bicicleta inicia la distribución del Café Volio empacado en bolsas de papel a las pulperías y sodas de los alrededores.



“Con el paso del tiempo se agregan mejoras al negocio entre las que destacan la compra de una camioneta de reparto y una empacadora semiautomática para café”, se detalla en la página web de la empresa.



Actualmente la compañía produce, comercializa y distribuye diferentes marcas de café tostado en el país. Además, tiene la representación de máquinas de café líquido Saeco, así con su soporte posventa.



Capital Financial Advisors asesoró a la firma nacional durante todo el proceso de venta, incluidas la valoración, negociación, coordinación de la debida diligencia y elaboración de contratos, se informó en el comunicado.