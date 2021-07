Zoom comprará Five9 en una apuesta por la inteligencia artificial

Por Bloomberg



Zoom Video Communications Inc., cuyos servicios de conferencias en línea despegaron durante la pandemia de COVID-19, acordó adquirir Five9 Inc. por US$14.700 millones, aprovechando el crecimiento de su acción para expandirse a un mercado adyacente que podría impulsar los ingresos a medida que finalizan las cuarentenas.



El valor de la oferta de acciones es de US$200,18 por acción, según el precio de cierre de las acciones ordinarias de Zoom el viernes, en comparación con el precio de US$177,60 de Five9 el viernes, dijeron las empresas en un comunicado el domingo. La empresa objeto se convertirá en una unidad operativa de Zoom después del acuerdo, que está sujeto a la aprobación de los accionistas y cuyo cierre está programado para el primer semestre de 2022.



Zoom ha estado buscando formas de seguir creciendo a medida que los trabajadores comienzan a regresar a la oficina y los estudiantes a la escuela, y el acuerdo le ayudará a expandir la oferta a sus negocios y clientes corporativos más lucrativos. Five9, con sede en San Ramón, California, fabrica software basado en la nube que utiliza inteligencia artificial para ayudar a las empresas a responder las preguntas de los clientes e interactuar con ellos sin importar el idioma, la ubicación o el dispositivo. El call center tradicional, donde un representante de servicio al cliente respondía por teléfono, ahora es vía internet y ahora funciona frecuentemente con robots de chat. El mercado para estos call center basados en la nube se estima en US$24.000 millones, según las empresas. Juntos, Zoom y Five9 tienen como objetivo competir mejor con empresas como Cisco Systems Inc., RingCentral Inc. y Amazon.com Inc.



El director ejecutivo de Zoom, Eric Yuan, dijo que Five9 se “ajustaba de manera natural” y que Five9 es complementario de Zoom Phone, la rama de la compañía que reemplaza los servicios telefónicos tradicionales de la compañía con ofertas modernas basadas en la nube. Pero algunos analistas pensaron que era un intento costoso de obtener un crecimiento que Zoom no podía lograr por sí solo.

“Este es un acuerdo de alto precio que parece intentar desarrollar la oferta de Zoom Phone”, dijo Neil Campling, analista de Mirabaud Securities. “Pagar un precio tan alto por una oferta no diferenciada indicaría que intenta moverse hacia mercados adyacentes a medida que disminuye el auge de Zoom”.



Entre los clientes de Five9 figuran grandes nombres como Under Armour, Citrix, Athena Health y Lululemon, según su sitio web. Rowan Trollope, director ejecutivo de Five9, se convertirá en presidente de Zoom mientras continúa dirigiendo Five9 como unidad operativa. Goldman Sachs asesoró a Zoom y Qatalyst Partners asesoró a Five9. La relación de venta conjunta entre Zoom y Five9 sirvió para que unieran fuerzas y la decisión se basó en el “gran” interés de los clientes de tener una solución integrada, dijo Trollope en una llamada con analistas el lunes. “Esto no es una salida, es apenas el comienzo. Podemos unirnos para revolucionar este espacio”.



Zoom llegó a la fama después de la pandemia a principios de 2020 y se volvió omnipresente a medida que el aislamiento obligaba a las personas a usar el servicio para conectarse de forma remota con el trabajo, la escuela, los amigos y la familia. Pero inversionistas han expresado su preocupación este año sobre si ese crecimiento continuará a medida que aumenta la inmunización y finalizan las cuarentenas.

A medida que van terminando los cierres, el futuro del trabajo remoto se convierte en un tema urgente, y los competidores de Zoom han lanzado funciones de trabajo híbridas en una carrera por adaptarse a las necesidades de las empresas. Microsoft Corp. reveló cambios de diseño en su plataforma Teams para mejorar las interacciones de los trabajadores remotos en las reuniones. Google de Alphabet Inc. reveló actualizaciones para su suite de productividad Workspace, incluidas nuevas herramientas para su sistema de videoconferencia Meet.



El acuerdo de Five9 ayuda a Zoom a “hacer crecer su plataforma y participar en otro mercado en pleno auge de la transición a la nube a medida que se afianzan los esfuerzos de transformación digital”, escribieron analistas de Morgan Stanley.



Five9 compite en un mercado de servicios en la nube que ayudan a las empresas en el manejo de los clientes. Amazon ingresó al mercado con Amazon Connect en 2017. Otros proveedores son Talkdesk Inc. y Vonage Holdings Corp.



La adquisición es la cuarta de Zoom desde el inicio de la pandemia, según datos compilados por Bloomberg. En junio, Zoom anunció que había firmado un acuerdo para adquirir la startup alemana Karlsruhe Information Technology Solutions-kites GmbH, un fabricante de software de traducción.



En marzo, Zoom formó parte de un grupo que adquirió una participación minoritaria en la empresa de software Assembled Inc., mostraron los datos. Y en mayo de 2020, compró Keybase Financial Group Inc., que ofrece un servicio seguro de mensajería e intercambio de archivos, para términos no revelados, para reforzar su tecnología de cifrado. Zoom fue fundada en 2011 por Yuan, hijo de ingenieros nacido en China. Yuan idolatraba al fundador de Microsoft, Bill Gates, y anhelaba trabajar en Silicon Valley. Después de dos años de esfuerzos fallidos para obtener una visa estadounidense, tuvo éxito en su noveno intento. Al principio, trabajó en la entonces startup Webex, la herramienta de conferencias en línea que luego fue adquirida por Cisco. Ascendió de rango para convertirse en vicepresidente de ingeniería, administrando a 800 empleados, e intentó sin éxito que Cisco desarrollara un producto que funcionara en teléfonos móviles, al igual que en PC.



A medida que ganó popularidad durante la pandemia, Zoom sufrió con su crecimiento, a menudo criticado por fallas en la privacidad. En una de las revelaciones más sorprendentes, por investigadores de la Universidad de Toronto, Zoom a veces enrutaba las reuniones a través de servidores en China, incluso cuando los participantes estaban fuera del país. La compañía continuó abordando varios problemas, y Yuan ofreció disculpas públicamente.