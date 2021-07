Netflix incluirá videojuegos en su catálogo en 2022

Por Bloomberg



Netflix planea dar cabida a los videojuegos en su oferta de contenidos. Los objetivos de la gigante norteamericana, líder del mercado de servicios de vídeo bajo demanda, estaban hasta ahora centrados en series, películas y documentales. La empresa de Reed Hasting ejecutará ese plan confiando en expertos con experiencia en sector del ocio electrónico. En concreto, Mike Verdu, exmiembro ejecutivo de Zynga, Electronic Arts y Facebook.



Si el primer paso para su diferenciación respecto a competidores fueron las producciones propias, ahora se depositarán esfuerzos en cultivar un espacio también para el videojuego en un plazo de un año, a falta de confirmación de la propia Netflix. En caso de que el plan siga como está previsto, comenzaremos a ver videojuegos en Netflix en 2022; sin que ello suponga un cargo adicional en la cuota de los suscriptores, suscriben, de acuerdo con fuentes cercanas a la información.

Sin coste adicional y comenzando en 2022; Mike Verdu liderará el proyecto

La noticia no pilla por sorpresa, en realidad, dado que el salto de Netflix como desarrolladora de videojuegos proviene del pasado 22 de mayo. Fue entonces cuando The Information adelantó en exclusiva un plan de búsqueda de ejecutivos que ahora se materializa en la contratación de un veterano del sector. No han trascendido más detalles.



Mike Verdu se une a Netflix en calidad de vicepresidente del nuevo departamento de desarrollo de videojuegos, ha efectuado la propia entidad este miércoles, según indica la fuente. En el pasado, Verdu fue director creativo de Zynga, con éxitos destacados como Farmville o la dirección de obras como FrontierVille y CastleVille, entre otros. Durante su etapa en EA Mobile, Verdu supervisó equipos como Capital Games, Popcap, Red Crow y Track Twenty, responsables de obras con millones de descargas; desde Star Wars: Galaxy of Heroes hasta Plants vs Zombies o Real Racing. Finalmente, su último paso por el sector se remonta a Facebook, donde trabajó como vicepresidente en labores de supervisión de Oculus y sus contenidos de realidad virtual y aumentada.

Es de esperar que en el futuro se formalice el grupo encargado de desarrollar dichos videojuegos. Asimismo, se desconoce si Netflix planteará un modelo similar al de Amazon Luna, con videojuegos de terceras compañías bajo un modelo de juego por streaming.