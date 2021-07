Aceleradora Carao Ventures recibe fondos de IFC para apoyar startups tech

Por estrategiaynegocios.net



Carao Ventures es una firma de venture capital que invierte en startups en su etapa temprana, brinda recursos de apoyo para consolidarse operativamente, agrega valor a través de dirección estratégica y financiera y conecta a los emprendedores con sus primeras grandes oportunidades en el mercado. "IFC apoya las etapas tempranas del ecosistema emprendedor en los países de América Latina al apoyar a Carao Ventures. Esta alianza promueve la movilización de capital privado hacia oportunidades para emprendedores del más alto potencial en Latinoamérica"



Carao Ventures busca a emprendedores excepcionales que combinen innovación, competencias técnicas. Entre los emprendimientos que ha apoyado la firma destacan: slidebean, para presentaciones en forma rápida y sencilla en la nube, Singulatities, plataforma de IA para modelaje de creencias y opiniones de clientes en el Big Data. La idea es fortalecer a equipos de emprendedores en la generación de nuevas soluciones y creación de empresas con el potencial de mejorar y transformar industrias, regional e internacionalmente.



IFC apoyará con hasta US$3 million en proyectos que van desde inversión semilla hasta US$35 million Carao Ventures Fund I, es la primera inversión de IFC en Centroamérica bajo el programa de desarrollo de startups de IFC. En específico, Carao Ventures apoya la aceleración integral de startups dedicadas a software, fintech, biotecnología, educación.



"Con estos fondos, buscamos invertir en los emprendedores más talentosos de la región, buscamos ayudarles para que desarrollen tecnologías de primer nivel, así como modelos de negocios innovadores, disruptivos para crear soluciones relevantes que reten a la humanidad", dijo Allan Boruchowicz, fundador y Managing Partner at Carao. “Seremos capaces de canalizar el capital y otros recursos valiosos a una región que históricamente ha sido rechazada por el capital de riesgo".



IFC señaló que el ecosistema de capital de riesgo en Centroamérica permanece subdesarrollado a pesar de los altos niveles de inversión en América Latina. Menos del 1% de US$4.000 millones de capital de riesgo de América Latina terminó en startups de Centroamérica en 2020. Esto , a pesar del continuo intrés, demanda institucional de fondos. "Este tipo de financiamiento no está fácilmente disponible para startups. Con la pandemia, fue más importante proveer a los mercados financieros herramientas innovadoras para movilizar fondos al sector privado, en especial a las pequeñas empresas", dijo Sanaa Abouzaid, IFC Regional Manager for Central America.