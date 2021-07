El mercado de PC's también sufre la escasez de semiconductores

Por Expansión (México)



Durante el 2020, el mercado de PC experimentó crecimientos trimestrales continuos. Sin embargo, en el segundo cuarto del año esta industria ha comenzado a mostrar señales de desaceleración, de acuerdo con datos de las firmas de análisis IDC y Gartner, las cuales identificaron que ha habido una menor demanda de dispositivos combinado con los efectos de la escasez global de chips.



En los primeros tres meses del 2021, reportó IDC , se había notado una reducción de las ventas hasta las 84 millones de PC, mientras que en el segundo trimestre fue de poco más de 83 millones. Cabe recordar que el comportamiento en el 2020 había sido ascendente, pues comenzó en 53 millones en el primer trimestre, 72 millones en el segundo, 81 millones en el tercero y terminó con 92 millones de PC.



A pesar de la reducción en las ventas, los registros trimestrales se han mantenido entre los más altos de la última década, aunque los analistas apuntan que tras el periodo de pandemia el mercado comenzará a estabilizarse. Según Neha Mahajan, analista de investigación senior de IDC, actualmente “el mercado enfrenta señales mixtas en lo que respecta a la demanda”, pues mientras las empresas vuelven a abrir, hay potencial para que suban las ventas. “Sin embargo, también hay indicadores tempranos de una desaceleración de los consumidores a medida que las personas cambian las prioridades de gasto después de casi un año de compra agresiva de PC”.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá



La reapertura de oficinas ha pegado en el mercado de equipos fijos, pues los usuarios buscan opciones portátiles, además de que la compra de tabletas, laptops y smartphones ha sido mayor en los últimos meses, donde la tendencia va por un modelo híbrido de trabajo.



Gartner , por su parte, contabilizó la venta de más de 71 millones de PC, no obstante, esta firma no incluyó los envíos de los dispositivos Chromebook dentro de sus resultados, aunque sí describió que estos “volvieron a ser fuertes” durante el segundo trimestre del año.



La consultora también especificó que el mercado de PC de consumo se vio menos afectado por la escasez de semiconductores que el empresarial, “ya que los proveedores pueden ser más flexibles en el diseño de sistemas de modelos de consumo, permitiendo soluciones para ciertas limitaciones de suministro”.



Cabe recordar que el 2020 cerró con cerca de 300 millones de dispositivos vendidos, mientras que a la mitad de este año se han vendido alrededor de 170 millones de PC, por lo que de continuar con esta tendencia se podría superar la cifra del año pasado o incluso acercarse a la de 2014, cuando se registró una venta de 308 millones de dispositivos, de acuerdo con datos de Statista.



No obstante, la escasez de semiconductores es un asunto de peso por el cual no se pueda alcanzar tal meta. Un ejemplo de ello fueron Dell y HP, las cuales a mediados de mayo aceptaron que este problema podría generar una reducción en la producción de PC a lo largo de este año.



En términos de cuotas de mercado por marca, Lenovo sigue siendo el fabricante de computadoras personales que más vendió entre mayo y junio del 2021, con un total de 20 millones de dispositivos, es decir, un 23.9% del total del mercado. HP fue el segundo lugar mundial, con 18.59 millones de ventas, seguido de Dell, con 14 millones, Apple, con 6.1 millones, y Acer con poco más de 6 millones de dispositivos vendidos.



Dichas cifras también destacan que las cinco grandes fabricantes mundiales crecieron en ventas a comparación del segundo trimestre del 2020, aunque con marcadas diferencias, pues Lenovo creció un 15%; HP, un 2.7%; Dell, un 16.4%; Apple, un 9.4%; mientras que Acer, un 17.6%.



Por otra parte, el comportamiento del tercer trimestre también será de mucha relevancia, pues durante este periodo será el regreso a clases, lo cual permitirá notar si el mercado de PC mantendrá su desarrollo o el enfriamiento tras la pandemia permanecerá.