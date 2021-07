Los Gates decidirán en dos años si pueden codirigir su fundación

Por Bloomberg



En mayo, luego de que Bill Gates y Melinda French Gates anunciaron su separación, ambos insistieron en que su filantropía en expansión sufriría pocos cambios. Sin embargo, este miércoles hubo un giro notable en los acontecimientos: además de comprometer otros US$15.000 millones para donación y anunciar un plan para nuevos fideicomisarios, la pareja dejó al descubierto que es posible que no puedan trabajar juntos en el futuro, lo que plantea la posibilidad de que French Gates salga.



“Gates y French Gates están totalmente comprometidos a continuar trabajando juntos de manera constructiva en la fundación”, dijo la organización en un comunicado. “Sin embargo, también han acordado un paso adicional para asegurar la continuidad del trabajo de la fundación: si después de dos años alguno de ellos decide que no pueden continuar trabajando juntos, French Gates renunciará a su puesto como copresidente y fideicomisario”.



En caso de marcharse, French Gates, de 56 años, recibirá compensación de parte de Gates por su trabajo filantrópico, que está separado de la donación de la fundación, según el comunicado. No se especificó una cantidad.



Hace unas horas, Bill Gates se refirió en su cuenta de Twitter a la inyección de recursos por US$15.000 millones que recibirá la fundación. “Este compromiso ampliado con la fundación acelerará su misión de luchar contra la pobreza, las enfermedades y la desigualdad en todo el mundo. Estoy agradecido con el equipo de liderazgo, los empleados y los socios de la fundación por su dedicación para hacer que el mundo sea más saludable y más justo”, señaló. Han sido un par de meses difíciles para los Gates desde el anuncio del divorcio, incluidos informes de infidelidad y tensiones prolongadas entre los dos. Ahora, la perspectiva de una división en la fundación, que cualquiera de las partes puede decidir, le da al cofundador de Microsoft la ventaja en el futuro del motor filantrópico que construyeron juntos durante la mayor parte de su matrimonio de 27 años.



“La medida hace que una situación ya volátil lo sea aún más”, dijo Benjamin Soskis, investigador asociado sénior del Centro de Organizaciones sin Fines de Lucro y Filantropía del Urban Institute. “La insinuación de que Melinda French Gates básicamente ha creado una escotilla de escape para ella misma crea un nivel de incertidumbre sobre la estructura de Gobierno que persistirá hasta que esto se resuelva”.