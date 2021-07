Huawei firma un contrato 4G para automóviles Volkswagen

Por AFP



El grupo privado con sede en Shenzhen (sur de China) lleva varios meses tratando de diversificarse en todos los frentes, debido a las sanciones estadounidenses que perturban su cadena de suministro y su producción de teléfonos inteligentes.



Huawei presentó el nuevo acuerdo como el más importante que firmó en el sector automovilístico. Sin embargo, no se reveló el nombre del proveedor ni el importe de la transacción. El acuerdo incluye una licencia para las patentes 4G de Huawei y se aplicará a los vehículos Volkswagen que utilicen conectividad inalámbrica.



Estados Unidos, que acusa al grupo de telecomunicaciones de espiar por cuenta de Pekín, le prohibió el acceso al mercado en su territorio. Washington también cortó a Huawei de sus principales cadenas de suministro y llamó a sus aliados a retirar sus equipos de sus redes de telecomunicaciones.



Alemania, para quien China es un mercado crucial, no respondió aún favorablemente a las presiones estadounidenses.



El grupo chino niega rotundamente las acusaciones de Estados Unidos y subraya que no aportó ninguna prueba que corrobore sus afirmaciones.



Mastodonte mundial de equipos dedicados a las redes de telecomunicaciones -y antes uno de los tres principales vendedores de teléfonos inteligentes-, Huawei se vio obligado a recurrir a otros sectores de actividad para sobrevivir.



Por ejemplo, la empresa aceleró su diversificación hacia la informática desmaterializada ("cloud") y a los vehículos conectados, más allá de la 5G, donde ya es uno de los líderes del mercado.