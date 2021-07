¿Qué trabajos desaparecerían tras la pandemia del coronavirus?

Por Portafolio



La pandemia del nuevo coronavirus hizo que el mundo, en ámbitos laborales, migrara a la tecnología y convirtió a los empleados en personas más digitales.



También hizo que las empresas tuvieran que buscar soluciones tecnológicas a vacíos que debían cubrir, automatizando mucho más el empleo. Según un informe del Banco de la República, titulado 'Moderada recuperación del empleo en 2021 y dinámica de las vacantes en oficios automatizables durante la pandemia’, la recuperación de trabajos en los primeros meses del 2021 ha "mermado su ritmo".

Pero no solo en el inicio de este año se dio esta tendencia. La entidad agregó que, entre abril y diciembre del 2020, "las ocupaciones caracterizadas por tener un alto potencial de volverse automáticas presentaron una menor recuperación". Así las cosas, la demanda de este tipo de actividades podría reducirse en el futuro, pues se realizarían de manera automática. Esto afectaría a operarios, artesanos, personal de aseo, minería, construcción e industria, y vendedores ambulantes.



El estudio también aseguró que "el empleo asalariado y formal son los segmentos de más lenta recuperación", mientras que la mayor cantidad de puestos de trabajo creados están en los segmentos informal y no asalariado, "lo que acentúa la recomposición de la ocupación hacia los tipos de empleo de menor estabilidad en sus ingresos". La entidad encontró que el desempleo sigue afectando más a las mujeres, las personas no jefes de hogar, los jóvenes y los trabajadores con menor escolaridad.



Y que los ingresos "se han mantenido estables en el segmento asalariado. Los del segmento no asalariado, por su parte, continúan muy por debajo de los observados un año atrás, a pesar de registrar alguna mejoría en los últimos meses". Finalmente, se estima que las tasas de desempleo en Colombia para lo que queda del 2021 se ubicarían entre el 12,8% y 15%, y que el promedio del año sería de 13,9%.