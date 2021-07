Por YoSoyTuProfe / 20 minutos



Les dejamos con estos vídeos para que tengan más de una hora de pedagogía y divulgación al alcance de todos.



Aquí las 5 charlas TED sobre Inteligencia Emocional:

1. Todo niño necesita un campeón | Rita Pierson

Rita Pierson, maestra durante 40 años, una vez escuchó a una colega decir: «No me pagan para querer a los niños». Su respuesta fue: «Los niños no aprenden de la gente que no les gusta». Un llamado conmovedor para instar a los educadores a creer en sus alumnos y para que se conecten verdaderamente con ellos a nivel personal y humano.

2. ¿Qué piensan y sienten los animales? | Carl Safina



¿Qué está pasando dentro del cerebro de los animales? ¿Podemos saber qué están pensando y sintiendo? Carl Safina cree que podemos. Utilizando descubrimientos y anécdotas que abarcan la ecología, la biología y las ciencias del comportamiento, entreteje historias de ballenas, lobos, elefantes y albatros para argumentar que así como pensamos, sentimos, usamos herramientas y expresamos emociones, también lo hacen las otras criaturas y mentes que comparten la tierra con nosotros.

3. Inteligencia Emocional en la escuela | Ana y Carmen

Una aproximación interesante a la inteligencia emocional desde el punto de vista de los métodos de enseñanza.

4. Lo que seis años en cautiverio me enseñaron sobre el miedo y la fe | Ingrid Betancourt

5. El don y el poder del coraje emocional | Susan David

La psicóloga Susan David comparte cómo la forma en que lidiamos con nuestras emociones da forma a todo lo que importa: nuestras acciones, carreras, relaciones, salud y felicidad. En esta charla profundamente conmovedora, humorística y potencialmente transformadora, desafía una cultura que valora la positividad sobre la verdad emocional y analiza las poderosas estrategias de la agilidad emocional.