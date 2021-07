¿Fracasos en el CV? El aprendizaje del error es más atractivo para un reclutador

Por Expansión (México)



Incluir los 'fracasos' en el CV podría sonar poco conveniente. Más cuando lo que quiere un postulante es vender la mejor versión de sí mismo para captar la atención de un reclutador.



Sin embargo, en un contexto donde los procesos de selección buscan ser más inclusivos y con pleno foco en las habilidades de los candidatos, el aprendizaje adquirido de un supuesto fracaso es más llamativo a los ojos de un reclutador. Incluso puede ser el diferenciador para obtener el puesto deseado.



“Hablar de los fracasos y traducirlos en una oportunidad de aprendizaje es símbolo de madurez e inteligencia emocional, que son dos de las principales características y habilidades que debe tener un líder”, afirma Norma Godínez, directora de Recursos Humanos de la firma de capital humano Kelly Services México.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende



Todo depende de cómo se incluyan estas experiencias en el CV. Si bien, los fracasos siempre dejan aprendizajes, los postulantes deberán plasmar en su hoja de vida cómo estos supuestos fiascos sirvieron de empuje para lograr un resultado de negocio, un proyecto en particular o la toma de la responsabilidad. Después tendrán que explicarlos a profundidad en una entrevista de trabajo. Alejandra Martínez Campos, responsable de Marketing y de Estudios del Mercado Laboral en CompuTrabajo y SherlockHR México, ambas empresas del grupo español de bolsas de empleo, Red Arbor, dice que un fracaso en el CV debe ir acompañado de datos objetivos y evidencias sobre el aprendizaje obtenido.



Es oportuno incluirlos en la hoja de vida porque eso da un mayor parámetro al reclutador de cómo el postulante maneja situaciones adversas o imprevistas que no pensaba que podían ocurrir. También dejan entrever la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio que tiene el candidato.



Por esto, además del CV, una de las técnicas de entrevista por competencias a la que recurre Godínez es precisamente abordar los fracasos y “desmenuzarlos” para identificar las habilidades que domina el postulante. Y esto funciona tanto para la selección, como para promociones o formación de equipos de alto desempeño.



A pesar de las ventajas de esta estrategia, Carlos Gereda, líder de Ingeniería en la empresa de recursos humanos Robert Walters, comenta que los candidatos siguen enfocándose más en destacar sus logros.



De hecho, solo dos de cada 40 CV que recibe Roberto Ventura, socio director de NEOS RH Consultores, incluyen los fracasos. Y ya en entrevista, siete de cada diez candidatos los menciona, pero no como aprendizajes, sino como motivo de renuncia en su anterior empleo. Las tres razones asociadas a ello son el mal ambiente laboral, la carga excesiva de trabajo y un mal jefe.



Un fallo o resultado no esperado mantiene una connotación negativa en la cultura mexicana. Para los reclutadores, en cambio, “si estás cometiendo errores significa que te estás arriesgando y que no estás dejando de innovar. Actualmente, la mirada de las organizaciones se ha puesto también en entender qué errores han cometido y cómo los han solucionado, ya que eso permite analizar las situaciones para no volverlos a cometer”, expresa Gereda.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá



Martínez Campos advierte que, por eso, los fracasos solo deberían incluirse en el CV cuando aportan algún valor añadido o diferencial al proceso de selección. Por ejemplo, dice, los aprendizajes de un despido, para destacar en la entrevista qué aspectos de esa experiencia aportó valor a la construcción de la mejor versión del postulante.



De acuerdo con los especialistas en reclutamiento, los supuestos fracasos en el CV representan un primer escalón en un proceso de selección. Después toca profundizar en ellos durante la entrevista de trabajo.



“Ahí es posible ahondar en fracasos que muestren una humildad en los perfiles y la habilidad de cambio, de ejecución, de estrategia a cómo afrontaste una situación difícil y cuál fue tu resultado. Yo creo que cobra más importancia hacerlo en ejemplos presenciales”, concluye Fernanda Páez, directora de la firma de reclutamiento especializado Michael Page.