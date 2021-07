Instagram cambia las fotos por el vídeo, para dar batalla a TikTok

Por Expansión



En el 2010, Instragram irrumpió en el panorama de las redes sociales como una plataforma enfocada a las fotografías. Ahí, la gente comenzó a compartir imágenes de sus viajes o incluso de su comida. Muchas personas incluso decidieron dedicarse a la publicación y retoque de fotos; sin embargo, el enfoque de la aplicación pronto se cambiará y se centrará en los videos y el entretenimiento.



Así lo anunció Adam Mosseri, director de Instagram, quien a través de un video en su cuenta de la red social compartió que tras ver el éxito de algunos de sus competidores, como YouTube y TikTok, han decidido tomar un rumbo distinto dentro de la aplicación.



“Ya no somos una aplicación para compartir fotos”, sentenció en la grabación, donde también destacó su plan de “adoptar el video de una manera más amplia”, ya sea a partir de experiencias en pantalla completa, las cuales puedan ser más inmersivas y entretenidas. De esta manera, Mosseri quiere que Instagram se convierta en una aplicación de entretenimiento en general, impulsada por los videos, principalmente. Los primeros cambios llegarán en el siguiente par de meses, pero no serán los únicos, pues una transición de esta naturaleza, especificó, no puede realizarse de la noche a la mañana.



Si bien el responsable de la app no dijo qué va a cambiar dentro de la plataforma, las razones quedaron claras: “Seamos honestos, existe una muy seria competición ahora mismo. TikTok es enorme, YouTube es incluso más grande y también hay un montón de apps emergentes”.



Un ejemplo de ello es Kwai, cuyo director de negocios internacionales, Tony Qiu, dijo a Expansión que la tendencia de los videos cortos no es algo que va a desaparecer en el corto plazo, sino que se mantendrán en el gusto de la gente gracias a su capacidad de enganchar a las personas.



De acuerdo con el Digital Report 2021 , elaborado por Hootsuite y We Are Social, a nivel mundial YouTube es la segunda plataforma más usada, únicamente detrás de Facebook, y si bien Instagram se encuentra en la quinta posición, TikTok le pisa los talones en términos de usuarios.



Respecto al tiempo que los usuarios pasan dentro de las plataformas, los datos también muestran un mayor interés por TikTok, pues el reporte revela que al mes, la gente pasa 13.3 horas en la aplicación china, mientras que en Instagram, los usuarios gastan 10.3 horas en el mismo periodo.



Cabe mencionar que unas horas después del anuncio de Mosseri, TikTok dio a conocer que sus videos tendrán tres minutos de duración, es decir, triplican la extensión límite actual, con el fin de brindar a los creadores mayor flexibilidad y no tener la necesidad de dividir sus videos.



Los responsables de la red social no mencionaron si esto modificará de alguna manera su algoritmo, pero cabe recordar que a medida que YouTube creció, sus recomendaciones se orientaron hacia la retención de los espectadores y, por lo tanto, los creadores comenzaron a realizar videos más largos.



Además del video, señaló que las modificaciones al interior de la red social también estarán en otras tres áreas principales: los creadores, quienes tendrán mayores posibilidades para conectar con diferentes industrias y monetizar; sus opciones de venta dentro de la app, pues saben que la pandemia impulsó el comercio electrónico; y mejores herramientas para mensajear dentro de la plataforma.



Respecto a los creadores, TechCrunch reportó que Instagram se encuentra explorando una nueva función donde los generadores de contenido podrán subir historias exclusivas para sus suscriptores, lo cual es muy similar a lo que Twitter ha implementado a través de Super Follows.