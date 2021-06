HBO Max inicia operación en una América Latina cada vez más streaming

Por E&N



HBO Max ya está disponible a partir de hoy en 39 territorios de Latinoamérica y el Caribe. “Lanzamos HBO Max en nuestra región con una oferta sin precedentes que recompensa nuestra primera ola de suscriptores, haciendo que nuestra vasta colección de películas y series sea increíblemente accesible. El año pasado en el contexto de la crisis económica y de salud sin precedentes ha sido un desafío para nuestros fanáticos desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, por lo que estamos encantados de llevar algo de alegría e inspiración a toda la comunidad a través de esta oferta exclusiva de lanzamiento”. declaró Luis Durán, Gerente General de HBO Max para América Latina.



La oferta de películas y series de HBO Max suma marcas de WarnerMedia como HBO, WarnerBros., Cartoon Network y el universo de DC. HBO Max tiene las producciones más icónicas amadas por todos los fans como FRIENDS, la saga de HARRY POTTER (HBO), GAME OF THRONES (HBO) y LOONEY TUNES, además de nuevas producciones originales exclusivas para la plataforma que incluye ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE, THE FLIGHT ATTENDANT, RAISED BY WOLVES y la nueva versión de GOSSIP GIRL, entre muchos otros contenidos. También la plataforma trae producciones originales de América Latina con creadores y talentos locales, al igual que títulos de renombre de países alrededor del mundo.



HBO Max está disponible para suscribirse en HBOMax.com, tiendas digitales y a través de los diversos aliados de distribución en la región. Será accesible desde smartphones, tabletas, televisores inteligentes y dispositivos de streaming compatibles.



La plataforma cuenta con dos planes:



Plan Estándar que ofrece a las familias acceso a 3 usuarios en simultáneo, 5 perfiles personalizados, descargas de contenido (hasta 30 títulos) y video en alta definición y algunos títulos en HD y 4K, en todos los dispositivos compatibles.



Plan Móvil que ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero fue diseñado para una experiencia individual, descargas de contenido (hasta 5 títulos) para disfrutar en definición estándar en smartphones y tabletas compatibles.



Los usuarios pueden acceder a HBO Max directamente a través de HBOMax.com.