Universidades corporativas, alianzas claves entre empresas y escuelas de negocios en Centroamérica

“¿Eso qué le deja a las universidades, a las escuelas de negocios?”, se pregunta Arturo Condo, quien responde de inmediato: “Les deja la demanda de diferenciarse, de crear programas o más bien experiencias que no sean replicables. Por ejemplo, cuando ejecutivos o profesionales de diferentes empresas se encuentran en un evento de Educación Ejecutiva claramente ganan una conectividad, una exposición a otro tipo de experiencias que no ganarían si estuvieran solamente con ejecutivos o profesionales de su propia empresa”.

Enric Serradell, por contra, no cree que las escuelas de negocios estén especialmente

concienciadas al respecto: “Las alianzas estratégicas son importantes para los directivos y las empresas, sin embargo, no veo a las escuelas de negocio muy implicadas en estos temas. Sobre todo, porque veo a las grandes empresas con objetivos propios más que de colaboración con escuelas de negocio. Veo muchos proyectos de universidades corporativas, y son proyectos de mucho recorrido. Sin embargo, mi recomendación sería confiar en los expertos a la hora de la formación directiva de alto nivel”.

Enrique Bolaños tiene el convencimiento de que “solamente con fuertes alianzas empresas–escuelas de negocios podemos asegurar el desarrollo sostenible de nuestra región. Nosotros investigamos, diseñamos programas y hacemos planes de carreras profesionales en alianzas estrechas con nuestros socios estratégicos que son las empresas de la región”.



Condo es de la misma opinión e incide en que el momento es maduro para colaboraciones y alianzas, no solo para protegerse de la competencia, sino para crear experiencias de aprendizaje, experiencias de crecimiento para los profesionales y ejecutivos que realmente tomen lo mejor de los dos mundos y de las dos formas de conocimiento: “Creo que hay espacios para formas constructivas y creativas de cooperación, en las que los resultados, los procesos de capacitación ejecutiva puedan lograr, puedan compartir parte de la inversión, por decirlo así.



Ya venía ocurriendo, pero estamos en un momento en el que deberíamos aprovechar la coyuntura para crear experiencias aún más provechosas, cruciales donde tenemos que ser creativos en los años que vienen”.

Líderes responsables

Con el aumento de los desafíos ambientales y sociales globales, los programas de Educación Ejecutiva tienen que hacer hincapié en todos los temas relacionados con

ESG (Environmental Social Governance).



Los empresarios y ejecutivos deben tomar decisiones que ayuden a reducir los impactos

negativos en el medio ambiente y la salud humana en todos los sectores.



Arturo Condo opina que la formación ejecutiva debe de hacer más hincapié en la formación de líderes responsables y ambientalmente comprometidos, “creo que siempre lo debió de haber hecho, hace años en INCAE eso es algo que teníamos siempre presente”. De hecho, fue una de las de las primeras escuelas de negocios en el mundo en poner estos temas tanto en programas de grado, como ejecutivos, preparando a líderes públicos y privados para entender primero el efecto y la importancia de la RS, de la ética, y de la sostenibilidad.



Condo continúa diciendo: “Creo, sin embargo, que claramente el fantasma o la amenaza del cambio climático ha hecho que aún entre grupos normalmente escépticos o que por lo menos no le dan una importancia central a este tema, los temas ambientales se han vuelto visibles por la razón que siempre se ha apuntado: que son una amenaza a la continuidad del negocio, literalmente. No solo a su rentabilidad, sino incluso a su existencia”.



Y es que los temas ambientales y sociales se han hecho de altísima visibilidad en los últimos años; la pandemia tan solo los ha hecho más visibles, “la pandemia ha creado una brecha social más grande entre quienes tenían acceso a ciertos trabajos, a trabajos digitalizables, que pueden ser remotos, a recursos para sobrevivir en una situación como esta y eso también está aumentando el cambio de cultivo social a mensajes políticos que por lo menos en nuestra América Latina han estado ahí siempre, pero que están tomando una fuerza nueva”, incide el rector de la Earth.



Los expertos coinciden en que en la actualidad no debería haber un ejecutivo, líder de negocios, un líder de cualquier sector estos días, responsable, que no preste atención a estas tendencias “y en ese sentido creo que hay muchas herramientas tanto de análisis, como de implementación que deberían estar disponibles a través de educación ejecutiva a profesionales y especialmente a líderes de negocios”, concluye Condo.

Un mercado inmenso

La investigadora de mercados Research and Markets realizó un estudio de la educación en línea que concluye que el sector alcanzará US$350.000 millones en 2025 (del que solo una pequeña parte es la educación ejecutiva), debido a la introducción de tecnologías de aprendizaje flexibles en los sectores empresarial y educativo. La inteligencia artificial desempeña un papel importante en ese crecimiento.



El mercado del aprendizaje corporativo está segmentado en pymes y grandes instituciones. Las pymes tienen recursos financieros limitados, por lo que el método de aprendizaje en línea les es más rentable, ya que permite capacitar a varios empleados con menor coste. El segmento móvil está liderando el mercado y continuará esta tendencia durante el período de pronóstico, debido a una disminución constante en el costo de los dispositivos y de Internet.